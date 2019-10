Casado plantea al Gobierno el traslado de los presos del procés fuera de Cataluña

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido este lunes al Gobierno que contemple la posibilidad de trasladar a los presos del procés a una cárcel que esté fuera de Catalunya, ante la posibilidad de que después de las elecciones generales del 10 de noviembre, la Generalitat inicie la tramitación de la excarcelación de los mismos.

Así lo ha afirmado en los Desayunos Informativos de Europa Press el líder popular, que se ha referido a una información del diario El Mundo que afirma que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene previsto iniciar ese camino tras el 10N. Casado, además, ha dejado claro que si llega al Gobierno, recuperará la competencia de prisiones cedida a Cataluña por Felipe González y José Barrionuevo en 1983.

En este sentido, ha alegado que solo en los "narcoestados" y en las dictaduras se producen regímenes penitenciarios diferentes: en los primeros, porque son favorables a los delincuentes y en los segundos, porque perjudican a la disidencia.

Además, ha recordado que si los políticos presos están en cárceles catalanas se debe a que así lo han decidido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Pero ha dejado claro que la intención del PP es que en España no haya ningún tratamiento diferenciado en materia de prisiones y por eso ha insistido en que si llega al Gobierno recuperará la competencia. "Lo que no puede ser es que los independentistas lleven las bridas" de lo que está pasando con los políticos presos en las cárceles de Catalunya", ha exclamado.

De hecho, el dirigente del PP ha aludido a la aplicación del 150.3 de la Constitución para una recuperación de esa competencia sobre prisiones por parte del Gobierno.

Esa norma señala que el Estado podrá "dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar" las normativas autonómicas, incluso en el caso de competencias atribuidas a las comunidades.

El artículo añade que para dar este paso debe haber una causa de "interés general" y que así lo aprecien por mayoría absoluta del Senado y del Congreso.

No obstante, mientras eso no ocurre y por cuestión de plazos para cambiar la legislación penitenciaria, ha reclamado al Gobierno que diga que "tiene en su mano la posibilidad de trasladar a estos presos a otra cárcel, que de un paso por delante, para no tener que hacerlo".

"Si hoy se confirma la información de El Mundo, a lo mejor el Gobierno tiene que solicitar el traslado a otra cárcel de los presos del procés", ha exclamado.

En este sentido, lo que pide Pablo Casado al Gobierno es que traslade a la Fiscalía que esté vigilante ante la posibilidad de que desde la Administración Penitenciaria catalana se conceda progresión de grado a los políticos presos, sobre todo, "después de que los dirigentes independentistas hayan dicho que éstos tomarán el turrón en sus casas".

Casado quiere que la Fiscalía recurra estas progresiones de grado si se producen, y ha recordado que el Tribunal Supremo es la última instancia de la que depende que esa progresión de grado se produzca.

Pero el dirigente popular también reclama de la Fiscalía una investigación sobre posibles vínculos entre Quim Torra y su antecesor, Carles Puigdemont, con los CDR y con 'Tsunami democrático' y que se busque si cabe aplicar la Ley de Partidos Políticos, que permite la ilegalización de formaciones si se demuestra su vinculación con la violencia.

En este caso, con "la 'kale borroka' que se está registrando en las calles de Barcelona" y de otros puntos de Catalunya, ha dicho Casado.

"La Fiscalía puede actuar contra los violentos que han cometido atentados contra la autoridad, estragos, y puede actuar también en la investigación por posibles vínculos de Torra con el 'Tsunami Democràtic', porque ahí se puede aplicar la Ley de Partidos Políticos", ha añadido.

Casado también ha pedido incorporar al Código Penal otros delitos como el de los referendos ilegales, que eliminó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, o el de rebelión impropia.

"Hablamos de que esto no se repita. Y no somos malpensados. Puigdemont, Torra, Junts y ERC ya han dicho que hay que volver a hacerlo y que la revolución y la independencia se produzcan de facto en las calles", ha denunciado Casado. "Si gobernamos, todo esto se hará para prevenir cualquier golpe nuevo", ha zanjado.

El líder del PP también ha recordado que el presidente del Gobierno ha escrito finalmente una carta a Torra en la que le critica que no haya condenado la violencia ni apoyado a la Policía.

A su juicio, la carta que del presidente del Gobierno tenía que contener únicamente el requerimiento a Torra para que cumpla sus funciones constitucionales "o se le aplicará el artículo 155 de la Constitución".

La actitud de Sánchez, ha dicho, se debe a que está "más pendiente" de no perder votos y de no cerrar la puerta a un nuevo pacto con JxCat y ERC, que le apoyaron para ser presidente en la moción de censura: "Que no se olvide".

Tampoco ha compartido que Sánchez no cogiera el teléfono cuando Torra le llamó estos días pasados. En su opinión, debió contestar esas llamadas para decirle que rompe todos los acuerdos institucionales entre el PSC y los partidos independentistas, que los socialistas abandonan el Diplocat o el Consejo Audiovisual de TV3 y que va a tomar medidas. "Sinceramente, el apaciguamiento en la historia reciente de Europa no ha dado buenas muestras", ha agregado.

El dirigente popular también se ha referido al impacto que la situación está teniendo en la economía de Catalunya y ha cifrado en 1.033 millones las pérdidas que ha sufrido la economía catalana desde la Declaración Unilateral de Independencia, en octubre de 2017, en su tejido industrial, textil y turístico, además de una caída de la facturación de 100.000 millones por las 4.000 empresas que dejaron Cataluña desde entonces.

Según el estudio que ha realizado el PP sobre las pérdidas de la economía catalana, 319 millones corresponden al Turismo -según los datos proporcionados por Exceltur--; 114 millones de euros en el comercio textil -dado que cayó un 29 por ciento, según la Confederación Española de Comercio y 600 millones, por el empeoramiento de las expectativas empresariales en general.

En cuanto a las pérdidas desde que se produjo la sentencia, el PP cifra en 113 millones las pérdidas en el transporte por carretera, lo que supone 25 millones por día estimados a los 4,5 días del fallo judicial -la fuente es Fenadismer--; 24 millones por el cierre de un día de la fábrica de Seat -cuya producción anual es de 8.577,5 millones, según la propia marca--; y dos décimas de menor producción en el trimestre, según el INE.

Todo ello ha supuesto, según los populares, un quebranto de 8.000 empleos menos y 457 millones de euros menos en el PIB. Lo que ha llevado a Pablo Casado a pedir que se recupere "seny", es decir, el sentido común, ante la situación que se está produciendo y que perjudica notablemente no solo a la economía sino sobre todo a la convivencia.