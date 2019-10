Casado ve "inaceptable" la agenda de desbloqueo de Sánchez: "Los pirómanos no apagan los fuegos"

"Sánchez tiene mucho ego, yo tengo mucho equipo"

"Alguien que crea un incendio no puede ponerse el casco de bombero. Igual que los pirómanos no apagan los fuegos los que llevan bloqueando conscientemente la situación política no pueden engañar diciendo que si se les vota van a desbloquear la situación", ha criticado Casado en referencia a la propuesta de "desbloqueo" de Sánchez tras las elecciones del 10-N