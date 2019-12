Casado rechaza ser la "coartada" de un gobierno comunista con Podemos que depende de ERC

El líder del PP, Pablo Casado , ha comparecido ante la prensa para explicar su reunión con Pedro Sánchez en La Moncloa y para reiterar su 'no' a la investidura porque "nadie entendería" que su partido facilitase un gobierno socialista con "los comunistas de Podemos".

Reitera su 'no' a Sánchez

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado este lunes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, solo está esperando "un certificado" de ERC desde la cárcel para rubricar el acuerdo que libremente ha elegido con Unidas Podemos y el PP sigue negándose a abstenerse ante este pacto.

Tras la reunión que ha mantenido con Sánchez durante algo más de media hora en el Congreso para hablar sobre la posible investidura del candidato socialista, ha asegurado que el PP "no puede abstenerse ante un Gobierno socialista con los comunistas de Podemos, que sería letal para España".

Casado considera que Sánchez ha intentado que el PP sea "una coartada" a una decisión "libre y voluntaria" tomada unas horas después de las elecciones del 10N e intentada hasta en cuatro ocasiones antes.

"El PP no puede ser un partido que blanquee el pacto PSOE-Podemos porque, si algo ha demostrado este simulacro, es que Sánchez está instalado en el no es no a cualquier alternativa que pase por romper con Podemos", ha dicho.

El líder popular ha dejado claro a Sánchez que no hace falta que dependa de ERC: "ya ha unido su destino a Podemos, pero le he planteado no unirlo a ERC".

"Tiene más alternativas: un gobierno en solitario del PSOE con los apoyos que intentó en 2016 (Ciudadanos y Podemos), y un gobierno en solitario de Sánchez con el apoyo de los partidos de izquierdas y regionalistas", ha planteado.