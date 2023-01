Carmena asegura que no corregir la ley del 'solo sí es sí' es "soberbia infantil"

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, asegura que el hecho de no corregir la ley del 'solo sí es sí' es una actitud de "soberbia infantil" y ha asegurado que el Boletín Oficial del Estado "está lleno de rectificaciones".

Carmena afirma que "es incuestionable" que, como en este caso, "si hay una ley posterior que favorece al condenado hay que aplicarla", por lo que es evidente que "no" es culpa de los jueces la rebaja de penas.

"Es una pena que esto se haya abordado con tan poca inteligencia. Hacer una ley no es fácil y la prueba es que el BOE está lleno de rectificaciones. Si produce un efecto que no querías, se modifica", dice Carmena, que subraya que "si el objetivo de la ley era endurecer las penas tienes que rectificarlo porque te ha salido mal", asegura en una entrevista que publica El País.

Respecto a la reforma para derogar el delito de sedición y modificar el de malversación, afirma que no era necesaria, que no se puede cambiar el Código Penal sin hacer antes una evaluación, "exclusivamente por razones políticas", y añade que se ha implantado la costumbre de que "una manera de hacer política es modificar leyes con criterios exclusivos de partido".

A una pregunta acerca de la desconfianza de los ciudadanos en la clase política, Carmena responde que "la gente no se siente representada por los políticos, ese vínculo se ha roto, y se ha roto porque el afán fundamental es conseguir el poder".

"Me duele terriblemente la mala educación que veo en las instituciones, la grosería", dice, y menciona, sin nombrarla, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por referirse a “Pedro Sánchez y esa gentuza”, lo que ella considera "inaceptable".

La autoridad exige buena educación, que es la forma de mostrar respeto al otro, y si no la tienes, no puedes ser autoridad, no puedes gobernar