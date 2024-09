Canarias presentará alegaciones al TSJC tras la suspensión del protocolo de atención a menores migrantes

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha informado este viernes de que los servicios jurídicos están analizando el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) después de que haya suspendido el protocolo de atención a menores migrantes, que aprobó el Ejecutivo regional, y ha avanzado que presentarán alegaciones porque consideran que "el fondo sigue siendo ampliamente mejorable".

Cabello matizó, en declaraciones a los periodistas, que el protocolo fue aprobado por el Gobierno central en el año 2014 y "10 años después está sin aplicarse", de ahí que expuso que si esta situación sirve para poder avanzar con más garantía en cómo son entregados esos menores, se discute, aunque apuntó que el Ejecutivo canario considera que tiene "razón en algunos de los aspectos del fondo".

"Esa discusión diría que es en el plano jurídico y vamos a seguir procedimental. Y ahí vamos a estar. Nosotros necesitamos una respuesta para cómo acogemos a estos niños y a estas niñas a lo largo de los próximos días. Nosotros necesitamos una respuesta para las próximas 24 horas", apuntilló.

Añadió que ahora tienen tres días para "entrar en el fondo" de la cuestión, ya que el Tribunal Superior de Justicia "no entra sobre el fondo del asunto y lo que está haciendo es aplicar unas medidas cautelarísimas". De este modo, indicó, el Gobierno de Canarias podrá poner encima de la mesa cuáles son los argumentos, ya que subrayó que lo que ha defendido "en todo momento es que se garantice de la mejor manera posible los derechos de los niños y de las niñas, y esos derechos se garantizan con la aplicación de protocolos rigurosos".

Cabello indicó que "todos" son conocedores de la situación de emergencia en la que se encuentra Canarias, señalando que el "simple hecho y la discusión de este protocolo ha hecho que a lo largo de los últimos días se haya seguido mejorando en esa garantía que se da" y a modo de ejemplo citó que ahora "ya ven reseñados de manera individual los niños y las niñas con fotografías".

Así afirmó que se han ido produciendo "mejoras" que es lo que "busca el Gobierno de Canarias". Cabello dijo que se está discutiendo sobre los aspectos "más deformes", mientras se sigue "sin abordar de una manera contundente el fondo, y es que la capacidad de acogida para menores y mayores ahora mismo en Canarias está totalmente desbordada".

"La situación es de colapso total", aseguró para agregar unas "13 embarcaciones, 1.000 migrantes en las últimas 24 horas han llegado a Canarias, 134 menores no acompañados. Esta situación es totalmente insostenible".

Por ello, expuso que "está muy bien seguir discutiendo los aspectos del protocolo y cómo" se acoge o no a esos niños, pero lo que "no" se puede es seguir discutiendo es la "necesidad de una respuesta por parte del Estado y de la Unión Europea más contundente" a la situación que se está viviendo.

Los menores "están siendo atendidos"

Cabello ha asegurado que "todos" los menores "estaban siendo atendidos y están siendo atendidos", la atención "está garantizada" por parte del Gobierno de Canarias, indicando que este protocolo "no se ha llegado a aplicar hasta sus últimos términos" pero reconoció que se ha intentado avanzar para "garantizar de mejor manera los derechos de los menores".

Sin embargo, puntualizó que el "fondo del asunto no es seguir almacenando menores", sino que los niños que llegan a las costas "tienen que ser atendidos de la mejor manera posible". En Canarias "ya no hay opción, no hay espacio físico donde seguir atendiendo", "no hay profesionales que puedan seguir atendiendo a estos menores".

"Necesitamos, de una manera desesperada, una reacción inmediata por parte del Estado", clamó para exponer que ante lo que está sucediendo en las últimas horas con la llegada de embarcaciones debido a la calma del mar "probablemente" se vean "imágenes de adultos y de menores en entornos que no sean los ideales".

Finalmente, sobre los encuentros entre PSOE y PP para poder avanzar en la modificación de la Ley de Extranjería, dijo que "no" tienen información pero consideró que "es muy necesaria esa reunión y que se celebre de una manera muy urgente". A su entender el Partido Popular ha hecho un pronunciamiento "claro de cuáles son sus expectativas", por lo que consideró que ahora le toca al PSOE "mover ficha como gobierno de la nación".