Así fue la conversación de Errejón con Rita Maestre y Mónica García tras las acusaciones: "Sí, he tenido actitudes como las descritas"

El escándalo sobre las acusaciones de agresiones sexuales de varias mujeres contra Iñigo Errejón provocó hace unas semanas un terremoto político en la izquierda española, especialmente en el segundo partido del Gobierno de coalición, Sumar.

Este domingo, su ex pareja y compañera en Más Madrid, Rita Maestre, ha estado en Salvados, donde ha explicado cómo fue la conversación en la que el partido pidió explicaciones a Errejón sobre estas acusaciones. Maestre cuenta que el que entonces era portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados habló tanto con ella como con la ministra de Sanidad, Mónica García, y reconoció los hechos.

"Dimos una cierta verosimilitud al relato porque eran muchas las personas que estaban escribiendo su nombre (...) Hablamos con él y no negó haber tenido ese tipo de comportamientos (...) Su respuesta fue 'sí, he tenido actitudes machistas como las descritas'", explica Maestre, que asegura que automáticamente le trasladaron que tenía que entregar su acta "de forma inmediata".

Maestre cuenta que para ella fue "un shock" que la respuesta de Errejón fuera tan rápida, aunque reconoce que cuando llegó el momento de la conversación no tenía muchas esperanzas de que las acusaciones no fueran ciertas. "El feminismo me ha enseñado que cuando muchas mujeres en un mismo lugar y sin titubeos están señalando a una persona, casi en el 100% de los casos esa acusación es cierta".

Por qué se dio credibilidad a estas acusaciones y no a las del verano de 2023

Preguntada sobre por qué le dieron credibilidad a estas acusaciones y no a la de junio de 2023, Maestre explica que existe "una diferencia de escala importante" porque "lo que se narraba en la denuncia de Cristina Fallarás era un comportamiento continuado y sistemático sobre una misma persona".

Explica, además, cómo gestionaron en el partido la acusación de la chica de Castellón. "Él sostiene que estaba ligando y que le puso la mano en la cintura, el hilo desaparece y el espacio feminista en el que se da este episodio publica un comunicado en el que dice que no quiere saber nada más del tema y que lo daban por zanjado (...) A la vista de los acontecimientos sientes un error que en su momento no sentimos que estuviéramos cometiendo (...) Fue un error no haber ido más allá".

Maestre también da explicaciones sobre que la gente del partido no sabía nada de este asunto. "Estamos hablando de comportamientos que forman parte de la esfera privada e íntima de las personas (...) Yo que ni soy su amiga, ni salgo con él, ni conozco a sus amigos, no puedo saber cómo son sus relaciones (...) Hay estupefacción aún entre decenas de personas que han compartido escaño, un rato en la cafetería del Congreso o un mítin y que siguen preguntándose cómo es posible esto".