Álvarez de Toledo no descarta sumar a Vox a la coalición 'España Suma' con Ciudadanos

La portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dicho que no descarta que la oferta de coalición a Ciudadanos bajo la marca 'España Suma' se ha extensiva también a Vox.

Un asunto que ha ocupado estos últimos días las páginas de los diarios es esa hipotética alianza electoral entre PP y Ciudadanos con, quizás, algunas formaciones regionalistas en algunas comunidades autónomas.

El PP es quien la está propiciando y ya ha registrado la marca 'España Suma' en todas las comunidades por si acaso Ciudadanos acaba aceptando esa fórmula que se inauguró en Navarra en las últimas elecciones generales con 'Navarra Suma'.

La novedad es que la portavoz parlamentaria popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dicho en una entrevista con Europa Press que no descarta que esa oferta se pudiera hacer extensiva a Vox.

La popular argumenta que ya han pactado con Vox en Andalucía y Madrid y que todo dependería del papel que quiera jugar ese partido y de qué políticas defendieran.

Para Álvarez de Toledo está muy claro que Vox no puede ser comparado, en ningún caso, con Bildu, "como hacen algunos".

"Vox puede tener ideas con las que yo discrepo profunda y radicalmente, pero no es un partido fuera del sistema moral y ético español como es Bildu, que está fuera del sistema moral, ético y español. Puede ser discutiblemente legal, pero es decididamente inmoral", ha dicho.

El diario 'El Mundo' ha aportado los nombres de los siete partidarios minoritarios en los que estaría pensando el PP para este invento: UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria, el balear Proposta per les Isles, Por Ávila, Plataforma por el Pueblo Soriano y Unión del Pueblo Leonés.

Y como socio grande, Ciudadanos. Aunque ya dejó claro ayer, Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid -y dirigente muy cercana a Albert Rivera- que no comparten el proyecto porque no ven que pudiera tener éxito.

"Me parece más inteligente concurrir por separado porque hay que recordar lo que pasó con IU y Podemos. Hay gente de Ciudadanos que a lo mejor no votaría al PP y estoy convencida de que habría gente del PP que a lo mejor no votaría a Ciudadanos. Concurriendo por separado, los resultados van a ser mejores", dijo en Más de uno.