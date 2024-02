Alfonso Guerra señala a la amnistía tras el batacazo del PSOE en Galicia: "Algún efecto habrá tenido"

El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ha señalado este martes a la amnistía como uno de los aspectos culpables del batacazo del PSOE en las elecciones gallegas, en las que han consumado el peor resultado de su historia ante una nueva mayoría absoluta del PP.

"Lo que está pasando en España, y que los sondeos digan que el 68% rechaza la amnistía, algún efecto habrá tenido", ha explicado en un coloquio en Cáceres en el que también han participado el exministro Rodolfo Martín Villa y el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Guerra ha criticado la estrategia "absolutamente equivocada" del PSOE en unas elecciones a las que ha salido a competir "intentando apoyar a otro grupo" y así "no se puede ganar".

"Es imposible. La estrategia es una estrategia absolutamente equivocada. Porque ahora lo que se pretende no es ganar las elecciones, sino que otro no gane. Y así no puede dar buen resultado. Es un resultado esperado, una estrategia completamente equivocada", ha explicado.

El exvicepresidente también se ha referido a las próximas citas electorales augurando que en el País Vasco "es difícil ganar" y en las europeas "las situaciones no son buenas".

"Ahora, si eso lleva a convocar elecciones depende solo de una persona, como bien saben. Y él tiene su objetivo, que es el mantenimiento en el poder, y por lo tanto, mientras que lo pueda estirar, no creo que vaya a convocar elecciones", ha dicho en alusión a Pedro Sánchez.

Respecto a su postura crítica con los actuales dirigentes del PSOE, el exvicepresidente con el Gobierno de Felipe González, ha dicho que él "siempre" ha defendido "la camiseta" de su partido. "Lo que pasa es que la lealtad a mi partido me exige criticar cuando creo que las cosas se hacen mal (...) Cada uno es dueño de sus palabras. El que quiera, y el que crea que debe criticar, pues que lo critique. Yo tengo mi criterio, no me baso en el criterio de los demás. Soy mayorcito ya", ha zanjado.