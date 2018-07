La abogada de Manos Limpias afirma que mantendrán la acusación contra la infanta Cristina

Tras la detención de Miguel Bernad por presunta extorsión, López Negrete, contratada como abogada por Manos Limpias para el caso Nóos, ha dicho que está "indignada y cabreada" y que no puede responder por las presuntas acciones de un cliente suyo, que ha recalcado que se tienen que demostrar y que él ha negado.

"Yo nunca he pedido dinero a nadie ni por acusar ni por retirar una acusación, no lo he hecho ni en este procedimiento ni en ningún otro", ha afirmado y ha subrayado que su única intervención ha sido representar a Manos Limpias en esta causa y ejercer una labor jurídica. "Yo tengo la conciencia muy tranquila y las manos muy limpias", ha añadido.

La abogada ha explicado que la retirada de la acusación contra la infanta y los otros 16 procesados, solo se podría producir porque su cliente, Manos Limpias, así lo decidiera, pero ha indicado que no cree que esa sea la intención y que hay otras muchas personas en el sindicato además del detenido Bernad.

Según López Negrete, los problemas judiciales de su cliente "no tienen por qué impedir ni perjudicar el procedimiento judicial" y ha establecido distinción entre los hechos que haya podido cometer presuntamente Bernad y los que se juzgan en el caso Nóos.

"Yo el martes voy a seguir en este procedimiento porque creo que es mi obligación personal", ha dicho sobre su continuidad en el juicio del caso Nóos. "Si se me permite voy a terminar mi ejercicio profesional en esta causa", ha afirmado.

"A mí no me mueven negociaciones ni extorsiones, estoy aquí porque creo en esta causa social, en lo que llevo luchando 4 años y por eso he llegado hasta aquí. Creo que debo terminar este procedimiento porque es mi obligación personal y sobre todo profesional", ha incidido.

López Negrete considera que el sindicato Manos Limpias viene a ser "el intermediario" en el caso Nóos, pero que como acusación popular ella representa "a muchísima ciudadanía".

"Yo demuestro mi compromiso profesional y social en este caso y aunque mi cliente me hubiera dicho, que nunca me lo ha dicho, que hay que retirar la acusación de la infanta, yo no lo hubiera hecho. Y si me hubiera obligado, me habría retirado de este procedimiento previa rueda de prensa", ha asegurado.

Sobre la denuncia de los abogados que defienden a la infanta de que la entidad que ejerce la única acusación contra doña Cristina intentó extorsionarles a cambio de retirar la acusación, López Negrete se ha manifestado "sorprendida", ha dicho que "eso si se ha producido habrá que probarlo" y ha añadido que no tiene nada que ver con ella.

Cree que son acusaciones "muy graves" y ha indicado que no se va a pronunciar al respecto hasta "conocer los detalles de los hechos y en profundidad lo que ha ocurrido" para poder "estudiar las circunstancias concretas".

En los alrededor de dos meses de juicio que quedan antes de que la causa quede vista para sentencia, López Negrete se ha comprometido a continuar: "Voy a seguir dando el do de pecho como he venido haciendo hasta ahora".

"No voy a permitir que se salgan con la suya y que se consiga que yo no siga, que no vuelva a aparecer", ha dicho la letrada, quien cree que eso supondría que "la infanta Cristina quedara impune".

En opinión de López Negrete "se pretende un desvío de la atención" sobre el juicio del caso Nóos y la petición de 8 años de cárcel contra la infanta. "Esto es una cosa más dentro de todo lo kafkiano que estamos viendo en este procedimiento judicial", ha concluido.