El ministro de Transportes, José Luis Ábalos , se vio una segunda vez con la 'número dos' de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez , en la sala VIP del Aeropuerto de Barajas después de verse por primera vez en el avión. Según fuentes del Ministerio de Ábalos, sólo se vieron para despedirse, aunque el ministro no había aportado este dato en ninguna de las versiones que ha ido ofreciendo.

Otra fuente del Ministerio de Transportes reconoce que Ábalos se vio una segunda vez ya en tierra con la 'número dos' de Nicolás Maduro, aunque sólo para una despedida de "dos besos y hasta luego".

Ábalos no dio ese último dato en su entrevista en Atresmedia. Mientras, el Gobierno reconocía este viernes que aún no se ha puesto en contacto con la vicepresidenta de Maduro para saber qué hacía en España en ese avión y a dónde iba.

El Gobierno de Sánchez no ha indagado nada al respecto: "Yo no he hablado con la vicepresidenta, reconozco las razones de su paso por España y por qué se encontraba en este avión. En este caso, nos toca gestionar situaciones que nos gustan más o menos, pero que tenemos que gestionar de la manera más inteligente posible", ha dicho la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, en una entrevista en la radio pública.

La ministra ha insistido en que Ábalos evitó de "la mejor manera que supo" que Delcy Rodríguez entrara en territorio español y, por tanto, que España incumpliera las sanciones que la UE impuso a Rodríguez, entre otros altos cargos venezolanos en 2017, que no pueden pisar suelo europeo.

Seguro que te interesa:

Ábalos defiende su encuentro con Rodríguez: "Es lo que tiene la libertad, que acoge a los que no la quieren"

El PP pedirá las grabaciones del aeropuerto donde se reunieron Ábalos y Delcy Rodríguez

La reunión de Ábalos con la 'número dos' de Maduro provoca una fuerte polémica

Maldita Hemeroteca: Las diferentes versiones de Ábalos sobre su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela