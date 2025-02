Ábalos declara por segunda vez ante el Supremo ya sin inmunidad parlamentaria

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos está citado para declarar como imputado en el Tribunal Supremo (TS) por la presunta adjudicación de contratos públicos al empresario Víctor de Aldama y sus socios a cambio de comisiones, tras lo cual, el instructor del 'caso Koldo' en el TS ya ha avisado de que este mismo día valorará la imposición de medidas cautelares contra el que fuera 'número tres' del PSOE.

Es la segunda vez que declara ante el juez Leopoldo Puente aunque es la primera en la que lo hace sin la protección de la que disponía por ser diputado.

En su declaración voluntaria del 12 de diciembre ya negó haber recibido pagos de ningún tipo por parte de Aldama. Aquel día descargó la responsabilidad en Koldo, un asistente para todo que, dijo, se extralimitó. Ahora puede ratificarse o ampliar su declaración.

Ya no tiene inmunidad parlamentaria

La novedad es que ya no tiene fuero y el magistrado ha podido investigar el patrimonio del ex ministro y ex número dos del PSOE -también el de su hijo-. Lo que tiene dicho públicamente Ábalos es que tiene aún menos dinero que antes. Y que afronta este día con tranquilidad como le decía ayer tarde a una periodista de La Sexta a su salida del Congreso.

Precisamente, por contar ya con la luz verde de la Cámara Baja para actuar contra Ábalos como proceda, Puente avanzó que tras la declaración como imputado se celebrará una vistilla a fin de valorar la imposición de medidas cautelares, que podrían ir desde el ingreso en prisión provisional a la retirada del pasaporte, entre otras.

El que fuera 'número tres' del PSOE prestó declaración voluntaria el pasado 12 de diciembre. Entonces, negó recibir pagos de ningún tipo del presunto conseguidor del 'caso Koldo', De Aldama, a cambio de la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario en plena pandemia y de obra pública.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press avanzan que lo esperable es que este jueves se ratifique punto por punto en su declaración anterior, contestando igualmente a su defensa, Fiscalía y el juez. La primera vez rechazó responder al abogado del PP, que ejerce la dirección de las siete acusaciones populares que hay en la causa.

Lo informes encargados a la UCO

Puente también encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe patrimonial de Ábalos y su hijo Víctor. Quiere saber "a la mayor brevedad posible" las cuentas o depósitos bancarios de los que pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados; los inmuebles o vehículos registrados a su nombre; y su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes.

Asimismo, requirió a la UCO otro informe efectuado a partir de las comunicaciones telefónicas y demás actuaciones realizadas hasta el momento de los hechos que conciernen a los tres investigados en la causa --Ábalos, su ex asesor Koldo García y De Aldama--, debiendo reflejar la totalidad de los terminales o dispositivos intervenidos a cualquiera de los dos últimos en el curso de las investigaciones ya practicadas.

El ex ministro de Transportes recurrió el encargo a la UCO al entender que el Supremo pretende "una revisión general" de sus actuaciones, "lo que la doctrina y la jurisprudencia denominan 'fishing expedition'", para indagar en su "vida y obra" a ver si "existen otros delitos que puedan ser descubiertos, partiendo del convencimiento de la fuerza investigadora sobre la criminalidad del investigado".

"La investigación patrimonial acordada se refiere a la fecha objeto de investigación de este proceso, o acaso, a la fecha en que Ábalos se hizo cargo del ministerio o, se extiende la investigación al momento que inició su carrera política", preguntó la defensa del ex secretario de Organización del PSOE.

También reprochó a Puente que anunciase la vistilla para valorar la adopción de medidas cautelares cuando --alegó--, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), esas medidas deben ser solicitadas por el fiscal o por alguna de las acusaciones.

Con todo, acusó al magistrado de tener "una predisposición" a celebrar una comparecencia no solicitada", apuntando a "una pérdida de objetividad e imparcialidad" por parte de Puente.

Así las cosas, el que fuera secretario de Organización del PSOE comparecerá este jueves en el Supremo sin que el alto tribunal haya resuelto su recurso de apelación, como parte de una batería de diligencias que arrancaron el pasado martes, con una prueba caligráfica efectuada por Koldo, y que seguirán hasta el 5 de marzo con la declaración de 17 testigos, incluidos su hijo, su ex pareja y el jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno.