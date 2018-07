Villacís: "El PP sería muy poco inteligente si mantuviese a Rajoy de candidato"

La portavoz de C's en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, asegura que ante las elecciones generales del 26 de junio el PP "sería muy poco inteligente" si mantuviese a Mariano Rajoy como candidato, y cree que si éste "quiere lo mejor para su país, debería ser una persona generosa y valiente".

"Rajoy no demostraría generosidad si se pusiese por delante de su país", asegura Villacís ,e insiste en que el PP, "con el historial de corrupción que ha tenido", lo mejor que podría hacer es "permitir la regeneración" en sus filas.

A menos de un mes de la repetición de las elecciones generales, Villacís cree que la diferencia entre esta cita electoral y la del 20 de diciembre es que ahora "hay un salto cualitativo, y es que la gente puede votar informada", sabiendo qué va a hacer cada partido con los votos que reciba.

"Los votantes del PP nunca hubieran pensado que su voto se dirigía a un candidato que habría de renunciar a la propuesta del Rey, que iba a 'pasar palabra'; y los votantes de Podemos no tenían tan claro que para su partido lo importante era la independencia, poner un referéndum en cada esquina de España por encima de las políticas sociales". "Y, sobre todo, los votantes de ambos partidos no sabían que tenían tan poca maniobrabilidad a la hora de negociar y tratar de formar Gobierno. Son los polos, han sido totalmente inútiles", sigue explicando, antes de añadir que quien "esté harto" de que no haya un Ejecutivo en España debe votar "a un partido que sea útil".

"En estas elecciones -agrega Villacis- el voto útil va a ser para los partidos útiles, y ahí encaja perfectamente C's, que es capaz de ser buen negociador". Según señala, el partido de Albert Rivera se siente "igual de cómodo" pactando con la derecha o con la izquierda, eso sí, sabiendo que si pacta con el PP debe "reforzar mucho las políticas sociales y los derechos civiles" y si lo hace con el PSOE debe "ser más incisivo en la parte económica", siempre con la idea de equilibrar a uno u a otro.

Y tanto para uno como para el otro, C's debe reforzar la transparencia y la generación. "Que nadie se espere que si PP o PSOE terminan gobernando gracias a C's va a ser el mismo PP o el mismo PSOE que había antes, cuando no había nadie fiscalizando y vigilando".

Ejemplo de que esto es así, asegura Villacís, es Andalucía o Madrid, donde se demuestra que "un gobierno apoyado por C's no es una entrega gratuita, para nada; es un gobierno condicionado y muy exigente".

La portavoz de C's en la capital insiste en que la negociación no va de nombres y sillas, sino de reformas y programas. Aunque admite que es difícil hablar de reformas y regeneración con el PP, con su "historia de corrupción en los últimos años, que revela que ha habido una dejación de funciones y que ha habido alguien que ha mirado para otro lado".

"No puedes ser el director de una empresa y no ser consciente de que tu empresa está hasta el cuello de corrupción, no puede ser", afirma, antes de añadir que alguien que ha hecho "dejación de funciones, que ha incumplido su deber 'in vigilando', no puede abanderar la regeneración en España, no es posible".

"Un Gobierno de Rajoy no sería un referente de la regeneración en España, nadie lo compraría. No es la persona indicada. Pero pese a eso, lo primero son las reformas, el país", repite.