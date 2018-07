Sánchez pide al PP que no vete su investidura si tiene "más apoyo en escaños"

El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido al PP que, aunque gane en votos las elecciones del 26 de junio, "no vete al partido que obtenga más escaños para presentarse a la investidura", al tiempo que ha asegurado que él "no se plantea" la abstención para que gobiernen lo populares.

Sánchez, que ha inaugurado esta mañana los encuentros electorales de El Mundo, se ha mostrado dispuesto a intentar formar gobierno de nuevo en el caso de no ganar el 26J y a incluir a Podemos en las negociaciones.

"No vamos a vetar a ninguna fuerza política del cambio y, si el PSOE es primero, los que nos dijeron que no, nos dirán que sí", ha afirmado, tras subrayar que, no obstante, él "sale a ganar". En el caso de que el PP sea el partido más votado, Sánchez ha asegurado que "no será por el PSOE" que consiga gobernar y ha recordado que en un sistema parlamentario sin mayorías absolutas lo que cuentan para formar gobierno son los escaños.

Por eso ha insistido en que, aunque gane el PP las elecciones, el PSOE "intentará propiciar el cambio" de gobierno y un cambio político al que, según sus datos, aspiran siete de cada diez españoles.