Rivera pide al PSOE que aclare si es un partido "socialdemócrata europeo" o que apoya populismos

Rivera ha subrayado que el PSOE es un partido "necesario" para la estabilidad de España, "pero no apuntalando gobiernos populistas", sino al frente de alternativas socialistas de corte europeo, uno de los reproches más contundentes que el líder de Ciudadanos ha hecho al partido de Pedro Sánchez durante esta campaña.

Porque hasta ahora, Rivera prácticamente ha apartado de sus ataques al PSOE -con el que pactó la anterior legislatura un acuerdo para evitar nuevas elecciones- centrándose solo en el PP y en Podemos.

Durante su intervención en un desayuno informativo de Fórum Europa, Rivera ha arremetido contra las políticas en la órbita de Podemos que se hacen en Madrid y Barcelona que "ahuyentan" las inversiones. "No estamos para disparates", ha recalcado

Sigue sin despejar la incógnita de si Ciudadanos se abstendrá para que Mariano Rajoy pueda gobernar, si es que necesitan sus votos, recalcando que el presidente del Gobierno en funciones no es la persona adecuada para regenerar España.

Y no lo es teniendo en cuenta que en los "papeles de Bárcenas", ha explicado, figura un apunte de 343.000 euros supuestamente destinados al líder del PP o que tiene la sede embargada.

"¿Alguien se imagina que voy a estar dando ruedas de prensa defendiendo a Bárcenas o a Rita Barberá?", ha ironizado el candidato de C's tras señalar que en la vida "se acaban las etapas".

Rajoy ha hecho "cosas buenas y malas", pero llegado este punto y ante una nueva etapa en la que hay que llegar a acuerdos para afrontar reformas y cambios "ninguno de nuestros sillones puede estar por delante de España. Si yo fuera el problema no entraría en el Gobierno".

No contempla la posibilidad de que haya que ir a unas terceras elecciones si hay una voluntad de todas las fuerzas para sacar un Gobierno adelante, pero si alguien se le ocurre defender su sillón como si fuera "su tesoro", ha advertido, España "puede volver a quedar bloqueada. "Confío en que esta sea la definitiva".

A diez días de las elecciones, Rivera cree que es imposible que los "viejos partidos", sin el empuje de Ciudadanos, que no tiene las manos atadas por "redes clientelares", puedan poner en marcha el cambio que necesita el país.

Porque si algo tiene claro, ha recalcado, es que Ciudadanos no participará "del inmovilismo ni del todo va bien", avisando que si no se aceptan sus propuestas para reformar el país, no tendrán ningún problema en estar en la oposición.

Ha subrayado la necesidad de aprovechar la nueva oportunidad que se abre en España y coger el "tren" con "valentía, coraje y ganas de cambiar las cosas", en lugar de acomodarse en el pasado.

"Hay que ponerse las pilas", ha dicho Rivera, quien ha recalcado que la vieja política ha sabido renovarse en otros países para frenar los populismos, porque un gobierno con las "manos limpias" es la mejor formar de pararlos.

Sin embargo, ha apuntado, hay quienes se encierran en debates "macroeconómicos" sin ser capaces de comprender que, tras el paro juvenil, hay personas con dolor y sufrimiento que, al final, se sumarán al carro del populismo, porque "vende humo".

"Hace falta un partido con las manos libres para poder mover ficha", alertando de que si se deja solos al PP y al PSOE "no van a hacer nada, porque sus propias estructuras no les van a dejar".

Además de la regeneración, Rivera ha defendido un nuevo modelo económico basado en reformar el sistema laboral con un contrato único "sin fecha de caducidad", establecer una cotización progresiva para los autónomos y evitar burocracias, apostar por la I+D+i y en un pacto por la educación para ser más competitivos económicamente.

Se trata, ha precisado, de modernizar la economía para lograr un mejor bienestar social y, en este sentido, ha recalcado que el programa de C's es el mejor, porque es el único que lleva incorporado una memoria económica.

Y ha prometido 8.500 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil, un complemento salarial para las rentas más bajas que entren y salen del mercado laboral y que el fondo de cohesión social garantice la igualdad en la prestación de los derechos básicos de la sanidad, la educación y la dependencia.

La presentación de la conferencia del presidente de Ciudadanos ha estado a cargo del presidente del grupo liberal ALDE del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, al que está adscrita la formación naranja y entre otros dirigentes del partido, ha acudido también la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes.