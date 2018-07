Carmena, al votar: "Lo importante es que haya gobierno pronto"

No sabe si habrá cambio político, lo que sí tiene claro es que el acento se tiene que poner en que "haya gobierno pronto", además de manifestar su deseo de que "haya una participación alta". "Y que todos nos comprometamos, que participar en el Gobierno de la Nación es muy bonito", ha remachado.

En cuanto a si podrían plantearse unas terceras elecciones, la regidora ha contestado a la prensa que "no debería pasar eso". "Creo que a ningún ciudadano le gustará. Lo importante es que se forme gobierno cuanto antes", ha insistido.

No ha entrado a valorar si habrá sorpasso de Podemos porque, como ha reiterado, no es politóloga ni comentarista política. "No estoy capacitada y no sé si debo hacerlo. Soy la alcaldesa e intento trabajar para que Madrid sea la mejor ciudad y para que se puedan cumplir los deseos y aspiraciones de todos los madrileños", ha señalado.

Manuela Carmena ha confesado que ir a votar siempre le "emociona un poco" porque la democracia "es una de las conquistas" que hizo su generación. La alcaldesa ha abandonado el colegio entre peticiones para hacerse fotografías, a las que ha accedido.