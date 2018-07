Sánchez ve a Ciudadanos y Podemos como "viejos partidos y viejos conocidos"

"Si apoyas al PP, el copago del PP, la reforma laboral del PP o la vuelta de tuerca llamada contrato único, podrás tener 20 años menos pero serás del PP", ha señalado en referencia a C's en un acto celebrado en Elche (Alicante).

De Podemos y su candidato, Pablo Iglesias, "que se hace llamar de izquierdas", ha manifestado que le dolió escuchar que "se rasgara las vestiduras por decir que Rajoy no es un político decente y en cambio aplaudiera a Ada Colau cuando llamó criminales a los socialistas".

Tras ofrecer un mitin en Alicante esta mañana, Sánchez se ha dirigido a Elche para protagonizar un acto público en un restaurante del parque municipal ilicitano ante alrededor de 300 personas, acompañado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, y el alcalde anfitrión, Carlos González.

Ha destacado que el PSOE es el partido de las mujeres y ha asegurado que formará un gobierno paritario, que impulsará que las mujeres tengan el derecho a decidir cuándo tener a sus hijos y que liderará un gran pacto social contra la violencia de género.

Sánchez ha mostrado su firme compromiso con la educación pública y así desarrollar un gran pacto que permita una estabilidad presupuestaria, triplicar la inversión y apostar por una educación laica.

Además, ha afirmado su intención de derogar la reforma laboral, suprimir el copago farmacéutico, "que defiende el PP y Ciudadanos", subir las pensiones mínimas y llevar a cabo subastas para controlar el gasto farmacéutico.

"Sólo hay una papeleta para el cambio y es la del PSOE", ha dejado claro.

Por su parte, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, se ha referido a la visita de este miércoles a Valencia del ministro Cristóbal Montoro "para decir que nos dan el FLA" de 1.300 millones de euros, un "aguinaldo del señor Rajoy", al que ha exigido "que pague lo que debe a la Comunitat Valenciana".

Ha garantizado que "tener un aliado sensible en la Moncloa como Pedro Sánchez no es lo mismo que tener a Rajoy", y ha recordado que el popular "no paga lo que debe" y, en este sentido, se ha referido a la deuda de un congreso del PP en la Feria de Valencia de hace 7 años.