Albert Rivera: "No voy a dar respaldo a un gobierno del PP ni del PSOE"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante una entrevista en el programa Espejo Público de Antena3 , se ha referido a las últimas encuestas que sitúan a su partido con opciones de victoria y ha asegurado que esto ya no va de quién obtiene un escaño más, sino de quién tiene capacidad de dialogar y llegar a acuerdos para gobernar. Además Rivera ha reiterado su negativa a llegar a un pacto de Gobierno con PP o PSOE si consiguen más votos que Ciudadanos.

Albert Rivera ha dicho sentirse cómodo en un escenario de pacto y diálogo, un panorama político "con tres o tres partidos y medio", aunque opina, que PP Y PSOE "quieren volver al bipartidismo con apoyo de otros partidos".

En ese contexto, ha reiterado su negativa a llegar a un pacto de Gobierno con PP o PSOE si consiguen más votos que su partido, y afirma que si no pueden cambiar las cosas, "nos quedaremos en la oposición, seremos responsables", ya que considera que esta nueva etapa política no la pueden liderar ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez, porque "no han hecho la renovación suficiente".

En cuanto a las situación en Cataluña, Rivera ha insistido en que no hay un interlocutor valido en esa comunidad, ya que los independentistas se han situado fuera de la Constitución.