El ex senador demócrata Jim Webb anuncia su candidatura a la presidencia de EEUU

El ex senador Jim Webb anunció hoy su candidatura a las primarias del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 en un correo electrónico y su página web.

"Entiendo las dificultades, sobre todo en el ambiente político actual, donde el debate está tan a menudo ahogado por grandes sumas de dinero", asegura Webb, que afirma que ha decidido presentarse para volver a "unir" al país.

Webb se convierte así en el quinto aspirante a las primarias demócratas, junto al ex gobernador de Maryland Martin O'Malley, el senador por Vermont Bernie Sanders, el ex senador por Rhode Island Lincoln Chafee y la gran favorita, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.