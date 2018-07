El presidente de Metroscopia: "El sistema electoral español está blindado, es uno de los mejores del mundo"

José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, ha asegurado que hay "más votantes que dudan del lado independentista que del lado no independentista" en estas elecciones catalanas debido a que la movilización ha sido más intensa "en el sector en contra de la independencia que en el otro".

En una entrevista en Espejo Público, el profesor Toharia ha señalado que "no son unas elecciones como otras porque" antes se daba por sentado que la "pasividad de media Cataluña" se traducía en "que no les importaba la situación". "Cuando la situación ha llegado un nivel grave, se han movilizado", ha indicado.

El presidente de Metroscopia ha señalado que el 30% los votantes "son nacionalistas convencidos". "El porcentaje de independentistas muy convencidos es predominantemente mayoritario en un sector muy concreto, los que tienen cuatro abuelos catalanes", ha asegurado.

Estas elecciones simbolizan "un panorama nuevo en Cataluña", ya que por primera vez las elecciones no se viven desde el bando nacionalista como una confrontación con España, "sino que es media Cataluña contra otra media". "Históricamente la participación en las autonómicas ha sido una abstención muy alta, ahora estimamos que puede ser en torno al 19%", ha señalado.

Que estas elecciones se celebren en un día laborable puede traducirse en un porcentaje de votación más alto. En cuando a que el número de votos desde el extranjero haya aumentado un 85%, Toharia señala que salvo que "fueran todos a la misma, la influencia que pueda tener es como noticia más que pueda afectar en el resultado".

Por último, ha hecho un pronóstico sobre el resultado electoral. Cree que no se podrá formar gobierno y que habrá que repetir las elecciones. "Hay un voto indeciso, gente que quiere votar pero que no acaba de decidirse. Eso implica tres escenarios: que decidan no votar, que voten lo que votó la última vez o que cambie", ha explicado.