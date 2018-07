Espadaler pide a Puigdemont reflexionar y "no boicotear" la legislatura

Diputado electo del PSC

El exlíder de Unió y diputado electo del PSC, Ramon Espadaler (Units per Avançar), ha invitado a Carles Puigdemont a "reflexionar" acerca de que la vía unilateral no cuenta con mayoría y que Cataluña "necesita un gobierno estable", por lo que le ha instado a "no boicotear" el inicio de la legislatura.