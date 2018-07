Duran i Lleida pide ser conscientes de la importancia de estas elecciones para Cataluña

Duran, que ha acudido a votar a las 10:00 horas en su colegio electoral situado en el Centre Cívic Casal de Sarrià de Barcelona, ha afirmado posteriormente que "en unas elecciones lo que hay que hacer es desear que todo el mundo vaya a votar".

"Deseo, además -ha añadido-, que la gente sea consciente de la importancia de estas elecciones para Cataluña, y que participe de forma democrática y respetuosa para hacer también de estos comicios una fiesta de la democracia".

Según el líder de Unió, hoy toca votar "y mañana ya valoraremos los resultados en la ejecutiva de UDC, luego descansaremos cuatro días y volveremos a la actividad porque en poco tiempo volveremos a tener otra campaña, las de las elecciones generales".

Duran ha indicado que no se atreve a hacer pronósticos de los resultados de las elecciones de hoy: "No creo que los tenga que hacer, si lo hiciera partiría de los últimos datos que conozco y hoy no es día de pronósticos, es día de que los ciudadanos voten en las urnas sin miedo y sin esconder nada".