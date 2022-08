Yolanda Díaz insiste en dar la razón a los sindicatos para manifestarse contra la CEOE

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que los sindicatos "tienen toda la razón para salir a la calle a movilizarse contra la patronal" y ha calificado de necesaria una subida de salarios en nuestro país.

En declaraciones a la Cadena Ser, Díaz ha acusado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de bloquear la negociación colectiva y de "no estar a la altura de su país". Señala que "hasta julio se han suscrito sólo 450 convenios colectivos cuando lo normal son 2.000" y ha resaltado la gravedad de la situación.

En este sentido ha pedido a la CEOE y a su presidente, Antonio Garamendi, "sensibilidad" y compromiso con su país, ya que, según dice, "la patronal sabe que las familias trabajadoras están sufriendo y los sindicatos tienen razón para salir a la calle".

Defiende su neutralidad en el diálogo social

La ministra ha puesto en contexto "una situación muy delicada por la guerra de Putin" y ha señalado a la inflación, cercana al 10%, como principal problema para las familias en un país con "salarios más que moderados". Por otra parte, Díaz, ha defendido su neutralidad en el diálogo social: "Yo he suscrito 14 grandes acuerdos sociales y podría haberlo hecho de parte, pero no lo he hecho".

Preguntada por si su defensa de las movilizaciones sindicales es una opinión personal o del conjunto del Gobierno, la militante del Partido Comunista de España, ha respondido que "entiende que un Gobierno progresista no se va a posicionar de una parte, la patronal, que no quiere subir los salarios" y que "un Gobierno demócrata debe defender todas las manifestaciones".

No cree en que se pueda alcanzar acuerdo con la patronal por el SMI

Yolanda Díaz ha aprovechado para hablar de la intención por parte del gobierno de volver a subir el Salario Mínimo Interprofesional cuando se obtengan los datos de inflación del mes de noviembre. Para ello, se convocará una mesa de diálogo con los sindicatos y la CEOE, aunque no cree en que se pueda alcanzar ningún acuerdo con la patronal.

La vicepresidenta segunda ha hecho referencia a que no cree que la subida del SMI tenga que ser de más del 10% y que todo ello va a depender de los datos de inflación, que según expertos se situará entre el 7% y el 8%. A partir de ahí se tomará una decisión teniendo en cuenta los criterios marcado por el Estatuto de los Trabajadores.

"Yo voy a trabajar por el acuerdo. Me gustaría una patronal española que sea próxima a su país y con sensibilidad hacia quienes menos tienen", ha insistido Díaz, que ha añadido que "hay márgenes empresariales para poder actuar", pues, según datos del Banco de España, las ventas de las empresas han subido más del 40% y los beneficios, más de un 60%.

No se prevé un aumento del gasto en Defensa

La mandataria ha asegurado que, en las negociaciones mantenidas entre el PSOE y 'los morados' de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado, el techo de deuda acordado no prevé un aumento del gasto en Defensa.

Pedro Sánchez, por el contrario, anunció el pasado mes de junio en la cumbre de la OTAN que se comprometía a incrementar el gasto en Defensa hasta alcanzar el 2% del PIB para 2029. Además, el Ejecutivo pidió días más tarde un crédito de más de 1.000 millones para el departamento de Margarita Robles, lo que supuso una gran polémica en la coalición con Unidas Podemos.

Díaz ha evitado entrar de nuevo en debate pero ha lamentado que "ni un céntimo de euro" de ese crédito fuera destinado a las comarcas en las que se concreta este sector, como la de Ferrol o la de Cádiz. En este sentido a defendido unos presupuestos que "más que nunca tienen que responder y ser útiles a la ciudadanía" y "entrar en las casas de la gente".