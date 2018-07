Los sindicatos piden a Empleo la nulidad del ERE de Coca-Cola

Tanto UGT como CCOO han pedido la implicación de la ministra de Empleo Fátima Báñez, con la que se reunieron ayer para que no permita que una empresa con fuerte línea de negocios, pueda presentar un expediente de regulación de empleo, simplemente por estrategia comercial. Explica en Onda Cero Jesús Villar, responsable de agroalimentaria de Comisiones, que la empresa mantiene los despidos y solo ha aumentado las indemnizaciones para que haya más bajas voluntarias. Asegura que la compañía es viable sin tener que cerrar ninguna planta por lo que no cree que el viernes, cuando acaba el plazo, se alcance un acuerdo con Coca cola si no hay una retirada del ERE y la apertura de una nueva mesa de negociación.