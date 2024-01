Qué pasa si recibo una herencia y tiene deudas: ¿puedo rechazarla?

Según el Código Civil, el concepto de herencia comprende todos los bienes activos y pasivos que posee una persona, hasta su defunción. Por tanto, ¿puede una herencia conllevar deudas? La respuesta es sí.

Con el fin de evitar responsabilizarte de una deuda que no te corresponde, tienes que conocer a la perfección los bienes de la persona fallecida para evitar llevarte una sorpresa; por ello, es recomendable solicitar ayuda de un abogado de familia, para que te ayude a conocer el capital total, y decidir si te compensa o no aceptar la herencia.

Repasamos algunas cuestiones sobre la aceptación de una herencia y los primeros pasos que debes seguir si te ves en una situación de duda en la aceptación de una herencia.

Primeros pasos al recibir una herencia de un familiar

Una vez que has conocido el fallecimiento de un familiar cercano y crees que en el testamento puede estar recogido que tú eres el beneficiario de sus posesiones, los pasos que tienes que seguir son los siguientes:

Solicitar el certificado de defunción en el Registro Civil, donde aparece la inscripción legal del fallecimiento.

Solicitar el certificado de últimas voluntades del fallecido al Ministerio de Justicia. Gracias a este certificado podrás verificar la existencia o no de un testamento.

Si has verificado que existe un testamento, el siguiente paso es acudir a la notaría para solicitar una copia autorizada de dicho testamento. En caso de que no existiese testamento, se debe solicitar al notario o al Juzgado de Primera Instancia la declaración de herederos en el domicilio que el fallecido ocupase en último lugar y donde tuviese la mayor parte de sus bienes patrimoniales.

Una vez que han pasado los quince días hábiles desde la fecha de notificación del fallecimiento, es necesario hacerse con el certificado de seguros con coberturas de fallecimiento, el cual acredita al fallecido como asegurado.

¿Puedo elegir si quiero aceptar o no una herencia?

Debes tener muy claro que si una persona fallecida te ha dejado como heredero de todos sus bienes, no tienes la obligación de aceptar la herencia si no quieres. De la misma manera, si has sido beneficiario y estás dispuesto a aceptar sus bienes porque conoces el estado deudor del inventario, puedes elegir aceptar o rechazarlos, por mucho que hayan sido las últimas voluntades.

Es muy recomendable que antes de tomar una herencia o rechazarla, se sea consciente del patrimonio completo del fallecido. Es algo fundamental, ya que debemos valorar si podemos hacernos cargo del mantenimiento del patrimonio heredado o si, directamente, no queremos poseer tales propiedades.

Si tras hacer averiguaciones y conseguir documentos sobre el estado del patrimonio de la herencia que debes recibir temes encontrarte algún tipo de deuda, existe la opción de aceptar la herencia en beneficio de inventario.

Hablamos de un derecho recogido en el Código Civil, en su artículo 1010, y permite aceptar la herencia sin que el patrimonio personal del heredero se vea afectado, en caso de que las deudas del fallecido superen el valor de sus bienes activos. Igualmente, es muy recomendable buscar asesoramiento personalizado en un abogado experto en Derecho de Familia.

¿Cómo saber si una herencia tiene deudas?

Si tienes dudas sobre la posibilidad de endeudamiento de la persona fallecida, lo más recomendable es rechazar la herencia para evitar que te perjudique.

Igualmente, es recomendable buscar la ayuda de un abogado experto en Derecho de Familia. Un profesional en materia legal, siempre podrá asesorarte en el proceso legal de tramitación de una herencia y conocer si te beneficia realmente, o es mejor rechazarla.