¿Se puede cancelar un bizum? Qué pasa si te equivocas al mandar dinero

"Te hago un bizum" se ha convertido en una de las frases más recurrentes cuando estás con amigos o con familiares. A fin de cuentas, es un modo súper sencillo para pagar o cobrar pequeñas deudas al compartir la cuenta de un restaurante o las entradas a un concierto. Pero ¿qué ocurre si te equivocas al hacerlo? ¿Se puede cancelar un bizum?

Desgraciadamente para los más despistados o para quienes tienden a hacer las cosas sin revisarlas, no se puede cancelar un bizum. Se trata de una operación que, por el momento, no lo permite. La propia página web de esta plataforma lo deja muy claro: "Los Bizum que se envían a otro usuario no se pueden cancelar". Así que este escenario lleva a otra cuestión: ¿se puede recuperar el dinero enviado?

Qué hago si me equivoco

Imagínate esta situación: La otra noche pensabas que la Nuria a la que enviaste los 20 euros era la misma con la que habías cenado, pero te equivocaste e hiciste la transferencia a una compañera de la facultad que hace tiempo que no ves. Una situación como esta se puede dar muy a menudo y el resultado será que la persona errónea recibirá el dinero instantáneamente. Así que cuando te das cuenta es demasiado tarde y empiezas a buscar en Internet si se puede anular un bizum. Cuando lees por activa y por pasiva que no es posible, solo queda una opción: ponerte en contacto con la persona a la que has mandado ese dinero por equivocación.

Y es que desde la propia plataforma así lo apuntan. En caso de equivocación, lo más recomendable es comunicarse con quien ha recibido la transferencia y pedirle que la devuelva. Lo más habitual es que si una persona está en tu lista de contactos, no te hará ghosting y se quedará con los 20 euros de la cena. Eso sí, dependes de su buena voluntad.

En este punto también debes saber que algunas entidades tienen aplicaciones en las que se incluye una opción para solicitar la devolución, de manera que se acelera el proceso. Pero recuerda: no se puede cancelar un bizum.

¿Y si recibes una solicitud?

Puede darse otra situación en la que algún contacto conocido te solicita que le envíes dinero mediante esta plataforma para saldar alguna deuda. En ese caso, tienes siete días para decidir si realmente le debes dinero o no. Porque puede darse el caso de que no fueras a la cena en la que estaba Nuria y esta se haya equivocado al pedirte los 20 euros.

Esto en caso de que la solicitud provenga de alguien conocido; si quien lo pide no está en tu agenda, investiga antes de pagar, ya que puede tratarse de una estafa. Y en el momento en que envíes el dinero, no lo recuperarás pues, como hemos repetido hasta la saciedad en estas líneas, no se puede anular un bizum.

De repente, ¿alguien quiere hacerte un bizum?

El tercer escenario posible es que seas tú el que reciba una cantidad. Si te la envía un contacto y se ha equivocado, lo mejor es que se la devuelvas al instante. De ese modo, le ahorrarás el mal trago de tener que pedírtelo.

Pero si recibes una solicitud de alguien a quien no conoces para que aceptes el envío de un bizum, no te lances a recibirlo porque lo más probable es que se trate de una estafa. Y es que el modus operandi es precisamente ese: te solicitan permiso para enviarte dinero y lo que consiguen es que seas tú el que lo paga, lo que implica que unos minutos después habrás perdido esa suma para siempre.