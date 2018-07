El presidente de Aragón dice sentirse "maltratado" por Montoro por el incumplimiento del déficit

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado en una entrevista en Espejo Público que se sienten "maltratados" después de que Montoro haya planteado sancionar a aquellas comunidades que no han cumplido los objetivos de déficit. "Es curioso que al Gobierno anterior no se le hiciera ninguna advertencia pagando a 173 días y, cuando nosotros empezamos a reducir esa cifra llegando a los 75 días, Montoro plantee esta sanción que es absolutamente injusta", ha afirmado Lambán.

Sobre la reunión a tres, Javier Lambán afirma que no le incomoda que "Pedro Sánchez se vea con Junqueras". "Me consta que en esa reunión no se ha abordado ninguna cuestión que altere lo que viene siendo la política de pactos del PSOE desde el día 20 de diciembre", asegura.

"Yo sigo confiando tanto en el secretario general como en su observancia escrupulosa de la hoja de ruta que el comité federal del partido le marcó en su día", ha afirmado en una entrevista en Espejo Público.

Además Lambán se ha mostrado "confiado en que el PSOE no haga nada que lo desnaturalice como partido social demócrata, como partido de gobierno y como un partido que tiene claro que la unidad de España es un bien en sí mismo".

Ha señalado que "la primera tarea que tiene que acometer el próximo gobierno de españa es la de neutralizar la agenda de la desconexión que ha planteado el actual gobierno de la Generalitat".

Por último, el presidente de Aragón ha apuntado que "sólo puede haber un gobierno en España si existe un acuerdo entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos. Si cualquiera de los dos se levanta de la mesa vamos a unas nuevas elecciones".