Montoro espera el apoyo de la oposición para que haya Presupuestos en verano

En un acto del PP en Málaga para presentar la ponencia económica que se debatirá en el congreso de los populares el próximo fin de semana, Montoro ha dicho que "el Gobierno en minoría no puede hacerlo solo" y que la responsabilidad "es compartida con los grupos de la oposición", por lo que buscan su apoyo "con diálogo de contenido".

"Gobernar en minoría significa someter al criterio de los demás, pero los demás también están obligados a ceder en su proyecto político; es negociar y coincidir, no hacer ninguno completamente su proyecto político", ha destacado. Ha añadido que las cuentas del Estado servirán para "consolidar la recuperación económica y la creación de empleo" y que España "no puede estar sin presupuesto; no puede estar con presupuesto prorrogado en el primer ejercicio de la legislatura".

Montoro ha resaltado que se necesita un nuevo presupuesto "para fortalecer la cohesión social, mejorar el Estado de bienestar, garantizar que millones de personas estén atendidas y para financiar grandes servicios". También es necesario el presupuesto, según Montoro, para cumplir con los compromisos de España con Europa y el mundo y aspira a "demostrar que en una legislatura así se puede gobernar".

El ministro ha señalado que acudirá al 18 Congreso Nacional del PP del próximo fin de semana "con orgullo", al considerar que el Gobierno "está haciendo lo que tenía que hacer para salir de la crisis".