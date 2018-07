La huelga general culmina con manifestaciones en las principales ciudades

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, afirmaron este jueves que el "éxito" de la huelga general ha logrado vencer a "los piquetes del miedo". En su intervención tras la manifestación celebrada en Madrid con motivo de la huelga general, el líder de CCOO subrayó que este jueves "se ha echado a la calle una marea" reclamando un cambio en las políticas del Gobierno y aseveró que "la ciudadanía española ha vencido al piquete del miedo".

En este sentido, aseguró que la participación en la huelga y la asistencia masiva a la manifestación demuestran que "la estrategia del miedo ha fracasado". Según Toxo, el Ejecutivo "no atendió a la manifestación del 19 de febrero". En su opinión, el Gobierno "no hizo caso a las señales cuando centenares de miles de personas dieron el primer aviso" para que se sentara a negociar y no "arruinase tres décadas de diálogo social en España".

Además, añadió que el Ejecutivo tampoco atendió al mensaje de la manifestación del 11 de marzo, por lo que considera que el "Gobierno ha hecho inevitable la huelga general", cuyo "éxito no se puede disimular por más que agiten el espantajo de que no ha participado gente".

Asimismo, Méndez añadió que los sindicatos también han hecho la huelga "por dignidad", para que el Ejecutivo "sepa que no estamos dispuestos a tirar por el suelo lo que la sociedad española se ha ganado a pulso".

El líder de UGT señaló que el Ejecutivo "no quiere reconocer la realidad" y advirtió de que cuando eso ocurre, al final "la realidad acaba no reconociendo a ese Gobierno". También criticó que para el Gobierno el paro "no es más que una estadística a manipular".

El secretario general de UGT mandó un mensaje a Bruselas, los mercados financieros y la canciller alemana, Angela Merkel: "Lo que está haciendo este Gobierno en España no tiene apoyo social, que se sepa".