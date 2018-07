El Gobierno ve un seguimiento inferior al de 2010 y los sindicatos hablan de 'amplia participación

El seguimiento de la huelga general contra la reforma laboral es claramente inferior a la anterior, según el Gobierno que se basa en el consumo eléctrico y en la tranquilidad en comercios y servicios públicos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, dice que está dispuesta al diálogo pero la reforma laboral no se cambia en lo esencial. Los sindicatos por su parte hablan de una amplia participación con un seguimiento del 80% y la patronal de normalidad en las empresas.

El Gobierno dice que el impacto es claramente inferior a la anterior

El Gobierno asegura que el impacto de la huelga general convocada por los sindicatos contra la reforma laboral está teniendo un impacto "claramente inferior" al que hubo en el paro de septiembre de 2010, en la etapa del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La directora general de Política Interior, Cristina Díaz, ha trasladado este mensaje al dar cuenta del desarrollo de la jornada de huelga en una comparecencia ante los medios en la sede del Ministerio del Interior. Díaz ha asegurado que los datos de consumo de electricidad y el funcionamiento con normalidad de las administraciones públicas, los centros comerciales y los bancos hacen que el paro esté teniendo escasa incidencia."La normalidad en los centros de trabajo españoles es muy elevada", ha resumido la directora general.

La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ha comparecido para dar el mensaje de que está dispuesta al diálogo pero que la reforma laboral no se va a a cambiar. Subraya que su principal prioridad es sacar a España de la crisis y en este empeño no va a ceder " la agenda reformista es imparable, nuestra preocupación es el empleo", dice. Asegura que no tiene pensado cambiar la ley de huelga tampoco las partes troncales de la reforma laboral pero señala que el gobierno está abierto al diálogo.

Los sindicatos hablan de una 'amplia participación'

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, aseguran que la huelga general cuenta con una "muy amplia" participación de los trabajadores españoles y que las cifras de seguimiento son superiores a las registradas en 2002 y 2010.

En una rueda de prensa conjunta, Méndez ha señalado que se ha producido un gran acto de afirmación "constitucional" y democrática del pueblo trabajador español y ha agregado que a pesar de que se han registrado algunos incidentes aislados la participación masiva ha sido una realidad. Asimismo, han subrayado que no van a cejar en su empeño para que el Gobierno abra una negociación a fin de modificar una norma "dañina" que apuesta por el empobrecimiento de la población, la destrucción de empleo y ahonda aún más en la recesión económica.

Las empresas hablan de normalidad y los sindicatos de un seguimiento del 85%

Las patronales empresariales CEOE y CEPYME han asegurado que la situación es de "gran normalidad", con empresas abiertas y la inmensa mayoría de los trabajadores en sus puestos.

En una nota conjunta las patronales aseguran que el seguimiento de la huelga general convocada para hoy es desigual según los sectores y las comunidades autónomas y que la "mayor incidencia" se está produciendo en el sector industrial, y territorialmente, en el norte del país, así como en algunas grandes ciudades.

En concreto, dice la nota, el dato más fiable es el del consumo eléctrico, ya que la demanda de consumo energético se redujo el 20 % según datos de Red Eléctrica de las 9.00 de la mañana, mientras que en la huelga de 2010, el consumo registrado cayó el 14,3 % y en la convocada en 1994, el descenso fue del 34,2 %.Las patronales destacan en su nota el carácter "eminentemente político" de la huelga general de hoy, que, a su juicio, "daña los intereses económicos de España y su imagen internacional".Asimismo, ambas organizaciones muestran su esperanza de que la jornada se desarrolle en un clima de tranquilidad, respetando "tanto el derecho al trabajo como el derecho de huelga".

Por su parte los secretarios generales de UGT y CCOO han dicho en rueda de prensa que los datos de seguimiento son muy positivos, estiman que la huelga se ha secundado en un 85% mientras que durante la noche ha sido del 90% y se ha notado sobre todo en los sectores de limpieza e industria. Los sindicatos han resaltado el comportamiento cívico de los piquetes.

En el Congreso de los diputados se celebra un pleno en el que los diputados han sacado carteles en apoyo a la huelga y se han quejado de la duración del pleno.