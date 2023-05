Los funcionarios interinos amenazan con la huelga: "Sin secretario, se paraliza el ayuntamiento"

"No se hacer otra cosa, llevo 25 años en esto". Cristina lleva la mitad de su vida como secretaria interventora en diferentes municipios de la provincia de Toledo y teme perder su trabajo el año que viene. Se lamenta ante las puertas del Ministerio de Hacienda, donde nadie ha querido reunirse con el personal interino que trabaja en los ayuntamientos. Como ella, muchos de los que hoy se han plantado en la sede de la Calle Alcalá solo quieren una cosa; que Hacienda saque las plazas suficientes como para cubrir, --- atendiendo a los criterios objetivos del concurso de méritos o concurso oposición---, todos los puestos ocupados ahora mismo con personal eventual.

La temporalidad en la administración local roza el 50 %

En España hay 8.000 funcionarios en la administración local y 3.700 son interinos. La temporalidad es casi del 50 % pero en la última convocatoria pública, apenas hay 800 plazas para estabilizar personal. Eso significa que el resto cesará en cuanto finalicen los procesos, aunque, como los puestos son estructurales, otros interinos vendrán para ocupar esos mismos puestos.

"No se puede entender que un puesto estructural, dotado presupuestariamente, no disponga de una plaza de estabilización (…) no hemos llegado hasta aquí porque los interinos se aprovechen de la situación, sino porque el ministerio se ha aprovechado de los interinos", denuncia Florencio Conejero, Portavoz de la Plataforma que aglutina a todos los sindicatos denunciantes.

El drama de la España Vaciada

De hecho, lo más habitual es que muchos compañeros sigan en el mismo sitio tras el proceso de estabilización, porque los funcionarios de carrera que logran plaza en algún municipio de la España Vaciada, suelen renuncian a sus cargos.

De hecho los mayores problemas están en Castilla La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Andalucía o Aragón. Ese ha sido el patrón habitual en la carrera laboral de Bienvenido Puerta, secretario-interventor en la provincia de Guadalajara.

"Venían un día al pueblo, tomaban posesión y a la vez hacía su acta de renuncia, de forma que yo seguía en el cargo", apunta este hombre que se jubiló hace dos años sin haber tomado nunca posesión de una plaza propia.

El apoyo de los alcaldes

Aunque en las últimas horas el Ministerio de Hacienda ha intentado convencerles para evitar la protesta de esta mañana, los interinos están decididos a seguir adelante con sus movilizaciones y amenazan con una huelga indefinida a partir del próximo 14 de junio.

Tres días después, los actuales alcaldes cesarán en sus funciones y tomarán posesión los elegidos en las elecciones del próximo domingo, pero como recuerda Marisol Montalbo, alcaldesa de Santo Tomé de Zabarcos (Avila) y a la vez interventora interina en su propio consistorio, "aunque habrá servicios mínimos, el derecho de huelga es libre y muchos alcaldes apoyan esta protesta porque cuando se va un secretario, el ayuntamiento se paraliza".

