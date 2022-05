Elon Musk paraliza la compra de Twitter a los pocos días de anunciar su adquisición por 44.000 millones de dólares

El fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, que lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) hace aproximadamente tres semanas para comprar el 100% de la red social Twitter, por valor de 43.394 millones de dólares, es decir, 39.803 millones de euros, ha anunciado la suspensión de la adquisición.

Musk ofreció 54,20 dólares por cada acción de Twitter, lo que suponía una prima del 54% con respecto al 28 de enero, cuando Musk comenzó a comprar acciones de la red social.

Según apuntó por aquel entonces en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter: "Invertí en Twitter porque creo en el potencial de ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia funcional. Sin embargo, desde que hice mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá para este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa no cotizada".

Suspensión temporal del acuerdo

Ahora, sin embargo, Elon Musk ha comunicado que el acuerdo de la compra de Twitter ha quedado "suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas/spam representan menos del 5 % de los usuarios".

Musk, propietario de un 9,1% de la compañía

A pesar de la paralización de esta compra, Musk sigue siendo propietario de 73,1 millones de acciones de Twitter, aproximadamente un 9,1% del capital social de la empresa.