Cómo protegernos de los deepfakes y la desinformación de la IA

Esta semana Bruselas ha aprobado la primera ley del mundo que regula la Inteligencia Artificial. Una norma europea que aspira a convertirse en referente internacional, aunque no se aplicara hasta 2026.

Las empresas europeas tendrán que adaptarse a la nueva normativa en dos años, y habrá multas que pueden llegar hasta los 35 millones de euros o el 7% de la facturación global dependiendo de la infracción y el tamaño de la compañía.

Una ley pionera

El texto pretende salvaguardar los derechos de los ciudadanos con diferentes niveles de riesgo, prohibiendo diferentes usos, entre ellos el de capturar imágenes faciales de Internet, o a través de cámaras de vigilancia, la identificación biométrica en tiempo real o el reconocimiento de emociones.

También se debe garantizar los derechos de autor, cualquier texto, video o audio creado con IA debe estar indicado con claridad. Igualmente, se pone coto al uso de deepfakes, archivos de videos o audios falsos manipulados con Inteligencia Artificial. Sólo podrán utilizarse en algunos casos, por ejemplo, con fines pedagógicos o recreaciones históricas.

Una tecnología que amenaza la democracia

El uso de esta tecnología no para de crecer, creando contenido audiovisual hiperrealista falso y manipulado para confundir a la opinión pública o desacreditar políticos. El pasado mes de enero, se distribuyó una llamada automática en la que se escuchaba la voz falsa de Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, en la que se incitaba a los habitantes de New Hampshire a no votar. EEUU ha prohibido las llamadas automáticas generadas por Inteligencia Artificial, reflejando la preocupación por la manipulación digital y su impacto en las elecciones.

En plataformas como GitHub existen más de 3.000 repositorios, lo que indica su amplio desarrollo y el potencial de distribución según el análisis realizado por Check Point Sofware Technologies. Los precios son muy asequibles; se puede crear un video desde los dos hasta los cien dólares dependiendo de la complejidad.

Cómo protegerse de los deepfakes

Parar estas prácticas es un asunto complejo, dada la gran red de ciberdelincuentes y estafadores anónimos que cada vez perfeccionan mejor los fraudes. Para combatirlas los expertos recomiendan, además de las medidas legislativas que se están tomando, estar atentos al contenido con el que interactuamos y confiar exclusivamente en información de fuentes confiables y oficiales.

"Desde el ámbito de la ciberseguridad estamos tratando de dar respuesta a estos fraudes, pero también es fundamental que la ciudadanía sea consciente del poder de la desinformación y sea cautelosa y precavida con las noticias que recibe" nos explica en esta entrevista Eusebio Nieva, director técnico de Chek Point Sofware para España y Portugal que puedes escuchar a continuación.