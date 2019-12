La CEOE quiere pactar el SMI con los sindicatos y dice que mil euros es "una barbaridad"

En declaraciones a los medios tras la llamada telefónica que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de los empresarios ha explicado que han abordado el alza del SMI y que le ha planteado su intención de negociarlo con los sindicatos.

"Tenemos por delante el SMI y queremos abrir la vía con los sindicatos", tal y como ha aprobado la patronal en la junta directiva que ha celebrado este miércoles.

La conversación entre los agentes sociales y el presidente en funciones ha durado entre quince y veinte minutos en los que el presidente de la CEOE ha pedido a Sánchez que actúe siempre dentro de la ley, que apueste por la estabilidad y la moderación, el rigor presupuestario, la ortodoxia económica y, sobre todo, el respeto al diálogo social y a la negociación colectiva en temas especialmente sensibles como futuras subidas del salario mínimo interprofesional.

"Abrir la vía con los sindicatos -ya me he puesto en contacto con ellos- para intentar hablar sobre el SMI y ser nosotros los que traslademos a la clase política esta realidad y no al revés", ha dicho.

Los líderes sindicales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo -que también han conversado con Sánchez por teléfono- han pedido al presidente en funciones lo mismo, que acote este tipo de cuestiones al marco del diálogo social.