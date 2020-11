BBVA y Sabadell negocian una posible fusión

BBVA y Banco Sabadell mantienen contactos preliminares para una posible fusión. Así se lo han confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus contactos y el inicio de un proceso de revisión ("due diligence") por parte de ambas entidades, así como la designación de asesores externos, si bien aclaran que no se ha tomado ninguna decisión sobre esta potencial operación. De hecho, añaden en sendas comunicaciones, "no existe certeza alguna de que se llegue a adoptar ni, en ese caso, sobre los términos y condiciones de una eventual operación" para crear un banco con 46.000 empleados y más de 4.200 oficinas en España, además de una importante presencia en México, Turquía y Reino Unido.

Desde principios de septiembre, tras el anuncio de que CaixaBank y Bankia estudiaban su fusión, los rumores sobre una posible unión de BBVA y Sabadell empezaron a sonar con fuerza, incluso se mencionaba la posibilidad de sumar a Kuxabank en la operación.

La noticia de las conversaciones para una fusión llega el mismo día en el que BBVA ha anunciado la venta de su filial en Estados Unidos por 11.600 millones de dólares, unos 9.700 millones de euros, la mayor operación en la historia del grupo, que le da un margen más amplio para invertir en los mercados en los que opera. En una conferencia con analistas para explicar la venta de la filial, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, y el consejero delegado, Onur Genç, no descartaban aprovechar los fondos para posibles compras o fusiones, lo que disparó el valor de las acciones tanto de BBVA como de Sabadell, el favorito en todas las quinielas.

Al final de la sesión bursátil, el Banco Sabadell ha liderado las subidas del IBEX 35 tras dispararse un 24,59 %, mientras que BBVA ocupa la segunda posición entre los valores más alcistas tras repuntar un 15,25 %. A partir de ahora habrá que esperar a ver cómo se desarrollan las negociaciones entre ambas entidades, para lo que el BBVA ha contratado a JP Morgan y Sabadell, a Goldman Sachs; además de que cuentan, respectivamente, con el asesoramiento legal de los despachos de abogados Garrigues y Uría y Menéndez.

Baile de fusiones

La posible fusión de BBVA y Sabadell se suma a otros procesos de consolidación financiera iniciados tras el verano, después de que los supervisores instaran a una mayor consolidación para hacer frente a la crisis del coronavirus y la búsqueda de una mayor rentabilidad por parte de las entidades.

El pistoletazo de salida de esta nueva ronda de fusiones lo dieron CaixaBank y Bankia, entidades que agrupan casi a una veintena de antiguas cajas, y que aspiran a culminar su fusión en los primeros meses de 2021, lo que implicará un importante ajuste de la red y de la plantilla, aún por concretar.

Pero las fusiones no se dan únicamente entre las entidades más grandes, ya que también Unicaja Banco y Liberbank, con un tamaño más reducido, decidieron también retomar sus conversaciones de fusión, mientras se mantiene la duda de qué pasará con otras entidades como Ibercaja Banco, que aspiraba a salir a Bolsa, Kutxabank o Abanca. Bankinter, entretenida con su expansión en Portugal e Irlanda y la compra de EVO Banco, parece que apuesta por mantenerse al margen de esta nueva oleada de fusiones, al igual que el Banco Santander, que con la compra de Popular reforzó su posición en España.