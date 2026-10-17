Zahara reivindica la importancia de la libertad de expresión: "Consideran peligroso que las personas tengan pensamiento crítico"

La cantante Zahara celebra sus 25 años en la música y ha pasado por los micrófonos de Julia en la onda para hacer un repaso de su trayectoria. Aunque empezó su carrera en un ámbito más cercano a la música íntima y al indie, con el paso del tiempo ha evolucionado y ahora el techno está muy presente en sus canciones y giras.

"Ha sido el género de la electrónica con el que más he conectado", ha explicado la cantante, que destaca que es una música que le hace bailar sin parar, sin ser consciente de dónde está y puede permitirse dejar el móvil y no contestar a los mensajes. Es más, su última gira se llama 'Zahara Rave Lite', en la que ha intentado transmitir todo eso que ella siente.

Por qué le gusta el techno y las raves

A pesar del cambio radical que ha dado su estilo, no ha sido un problema para sus seguidores, que siguen apoyándola: "Mi fan de siempre, una de las cosas que le gusta es esa mutación; sabe que soy una persona muy creativa, con mucha inquietud". La cantante, además, asegura que el techno es "una música más rica que permite estar en contacto con las emociones más primarias", así como el sentido de comunidad que crea una rave en un momento "tan digitalizado, donde falta esa expresión a través del cuerpo".

Por ejemplo, sus padres, que vienen más de lo que se conoce como canción de autor, han acabado entendiendo lo que esto significa. "Tienes que dejarte atravesar", asegura Zahara, que ha animado a Julia Otero a que vaya alguna vez a una rave.

La historia de la canción 'Merichane'

La música ha estado siempre muy presente en su vida, tanto que a los 12 años empezó a escribir canciones. De hecho, la canción 'Merichane' habla sobre el acoso escolar que vivió en su infancia, porque es el nombre con el que se conocía a una de las putas del pueblo y con el que empezaron a llamarla sin venir a cuento: "No entendía quién era esa mujer, no entendía qué era ser puta". De hecho, ella pensaba que era una forma de reírse de su nombre.

Al principio intentaba justificarse e, incluso, a lo largo de su vida ha intentado descifrarlo. Por ello, uno de sus discos se llama así, 'Puta'. "Fue una decisión que nace de buscar la incomodidad en el otro", ha explicado Azahara, que busca que la gente se pregunte por qué y reflexione.

La denuncia de Vox y la retirada del cartel de gira en Toledo

Cabe recordar que en 2021, Vox denunció el cartel de la gira de Zahara y provocó su retirada del concierto de Toledo. De hecho, fue trending topic mundial. Zahara ha asegurado que no entendió por qué pasó eso, si en realidad el cartel era una foto promocional del disco. "Todo se tergiversó, porque empezaron a decir que estaba llamando puta a la Virgen", ha recordado.

Pero en realidad, Zahara lo que quería hacer era "denunciar la presión con la que vivimos las mujeres porque tenemos que ser perfectas, ser madres y convivir con el insulto". Según la cantante, no conoce a una mujer que no haya sido llamada puta alguna vez en su vida y por eso no entiende por qué no les molesta que alguien "haya vivido con esa violencia sistémica".

El caso de Zahara no ha sido el único en los últimos años, por eso la artista ha señalado lo "valiosa e importante" que es la libertad de expresión porque "temen que haya pensamiento crítico", ya que en casos como el suyo, la gente se ve obligada a reflexionar "y eso es lo que no se quiere, porque consideran peligroso que las personas tengan pensamiento crítico". Y cuando alguien critica que se meta en política, Zahara lo tiene claro: "La política es transversal".

La política es transversal

Sobre el mundo de las grandes discográficas, la artista ha mostrado el desencanto de aquellos primeros años, en los que terminó "muy cansada de tener que negociar cosas básicas". Por eso, decidió crear su propio sello para sacar su propia música. "No ganamos dinero, pero hay una parte de la música que hay que seguir disfrutando, haciéndola y, si ganas o no, es algo que sucede por cosas que no sabes muy bien por qué".