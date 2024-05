Page critica a Urtasun y propone que la tauromaquia se desvincule de Cultura: "Es como poner al lobo a cuidar las ovejas"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha propuesto que las competencias sobre la tauromaquia recaigan directamente en la Presidencia del Gobierno, en Moncloa, algo que sería "políticamente más honesto" que mantenerlo en el Ministerio de Cultura, con un ministro que quiere "maltratar" al sector taurino.

En rueda de prensa en Azuqueca de Henares (Guadalajara), tras celebrarse en esta localidad una reunión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, García-Page ha respondido así a la decisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia.

Ha explicado que no se entiende "que haya un ministro encargado de cuidar al sector taurino que lo que quiera es maltratarlo, cuando no acabar con él", y ha dicho que la posición de Urtasun es "legítima" pero "políticamente sería más honesto que esa competencia se pudiera llevar directamente desde Moncloa sin tener que hacer ningún cambio normativo".

A su juicio, está bien ubicada la tauromaquia en Cultura "pero si un ministro odia algo para lo que tiene encargo de proteger lo más honesto, políticamente, sería que esa gestión, de forma funcional, se llevará desde un ámbito que abarca todo el Gobierno, que es Moncloa, porque si no es como poner al lobo a cuidar las ovejas".

"Hemos tenido ya contacto con las principales organizaciones del país, y ya hemos quedado en una reunión donde vamos a plantear definir exactamente el modelo. No tiene que ser exactamente una sustitución literal del premio que había, pero vamos a aprovechar el debate para hacer lo más conveniente para el sector", ha indicado.

En todo caso, lo que tiene "muy claro" es que no va a aceptar "bajo ningún concepto" la teoría de los que, como el ministro, dan "carnés de modernidad" dentro de la política.

"Que ya tenemos edad y que aquí no somos gente de boina, que no somos gente atrasada, que algunos se arrogan la propiedad de la España de hoy, la que les ha dejado en el 5%", ha abundado, añadiendo que si el 95% restante no les vota --en alusión a Sumar--, "tienen mucho camino por recorrer para encontrarse con la España de hoy".

Le parece "de una soberbia inmensa" que el ministro "se quiera apropiar del concepto de modernidad en el país", una modernidad que "va con sus chiringuitos, con sus núcleos de votantes y con sus compromisos".