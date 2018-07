Oscar 2016: La gran noche de Leonardo DiCaprio y 'Mad Max: Furia en la carretera'

La noche de la 88 edición de los Premios Oscar terminaba como empezaba: premiando a 'Spotlight', la cinta de Thomas McCarthy sobre la investigación periodística de un caso de pederastia en el seno de la Iglesia. Pero entre medias pasaron muchas cosas, entre ellas que Leonardo DiCaprio consiguió lo que tanto tiempo llevaba buscando, ganar el Oscar como mejor actor por su trabajo en 'El Renacido'.

En los premios técnicos (mejor edición de sonido, mejor sonido, mejor vestuario, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de producción y mejor montaje) se impuso con autoridad 'Mad Max: Furia en la carretera'), aunque para pena de George Miller, la cosa quedó en eso.

Le arrebataba el Oscar a mejor director Alejandro González Iñárritu, que iguala de esta manera a John Ford al conseguir dos estatuillas como mejor cineasta en dos ediciones seguidas del galardón.

En el apartado interpretativo ha habido pocas sorpresas: Brie Larson, la valiente madre de 'La Habitación', era premiada con el Oscar a mejor actriz protagonista, mientras que la comprensiva Alicia Vikander de 'La chica danesa' lo hacía en la categoría de actriz de reparto. Y digo pocas porque, pese a que también se cumplió la profecía de Leonardo DiCaprio, eran muchos los que esperaban que Sylvester Stallone consiguiera su primera estatuilla por su trabajo en 'Creed', pero el reconocimiento fue a parar a Mark Rylance por su exquisita labor en 'El puente de los espías'.

Unos Oscar con mucho espacio para la reivindicación

Se veía venir desde el comienzo de la noche que este año los Oscar serían muy reivindicativos, no obstante el presentador de la gala comenzó su monólogo hablando sobre la discriminación racial entre los nominados, cargado de ironía.

Y a medida que fueron repartiéndose los premios, los laureados quisieron acordarse de causas tan dispares como los derechos de la comunidad de gays y lesbianas (Sam Smith), los abusos sexuales en el entorno universitario (Lady Gaga) o el calentamiento global (Leonardo DiCaprio).

'Inside Out', mejor película de animación

Que lo nuevo de Pixar se iba a llevar el Oscar a la mejor película animada era algo que estaba casi cantado. 'Bear Story', por su parte, se ha hecho con el premio a mejor corto de animación, y puedes ver más contenido de sus creadores en su canal en Flooxer.

'El hijo de Saúl', lo que ves y lo que no ves

Hollywood premiaba a 'El hijo de Saúl' como mejor película de habla no inglesa por su peculiar forma de contar el horror de los campos de exterminio nazi. 'The girl in the river', premiada como mejor corto documental, con una temática igualmente dura: el de los asesinatos de mujeres en Pakistán encubiertos como 'muertes de honor'.