CONMOCIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES El mundo de la música llora la muerte de George Michael: "Adiós, amigo mío. Otro gran artista que nos deja" Sorpresa y mucha tristeza en el mundo de la música por la muerte de George Michael. Madonna, Robbie Williams o Elton John, entre otros artistas, no han dudado en expresar su pésame por el artista a través de las redes sociales. laSexta.com | Madrid | Actualizado el 18/07/2018 a las 10:59 horas

El artista y compositor George Michael en uno de sus conciertos / EFE

Farewell My Friend! 🙏🏻 Another Great Artist leaves us. 💔Can 2016 Fuck Off NOW? pic.twitter.com/aEGIUNSJbt — Madonna (@Madonna) 26 de diciembre de 2016

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Una foto publicada por Elton John (@eltonjohn) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 3:24 PST

So sorry to hear of the passing of George Michael. My prayers and condolences go out to his family, friends and fans. — Gloria Gaynor (@gloriagaynor) 25 de diciembre de 2016

RIP George Michael. I can't believe it. Such an incredible singer and a lovely human being, far too young to leave us #georgemichael — Bryan Adams (@bryanadams) 25 de diciembre de 2016

God bless George Michael peace and love to all his friends and family 😎✌️🌟💖 — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 26 de diciembre de 2016

Oh God no …I love you George …Rest In Peace x — Robbie Williams (@robbiewilliams) 26 de diciembre de 2016