Muere la madre de Bruce Springsteen a los 98 años

Muere la madre de Bruce Springsteen, Adele, a los 98 años. Lo ha dado a conocer el propio cantante, de 74 años, a través de su cuenta de Instagram junto a un emotivo vídeo donde bailaba con ella una grabación de 'In the Mood' de Glenn Miller.

Y lo acompañó con un fragmento de la letra de su canción 'The Wish', de 1998.

No se han revelado las causas exactas de la muerte de la mujer, aunque el propio Bruce comentó en 2021 que la mujer padecía alzhéimer desde hacía más de una década

Así lo ha comunicado en sus redes sociales

"Recuerdo que por la mañana oía tu despertador. Me tumbaba en la cama y te oía prepararte para ir a trabajar, el sonido del estuche de tu maquillaje sobre el lavabo. Qué feliz parecías siempre volviendo a casa del trabajo", ha puesto el cantante en Instagram haciendo alusión a la letra de la canción junto a la leyenda 'Adele Springsteen 4 de mayo de 1925 al 31 de enero de 2024'.

"Y las chicas de la oficina, todas con lápiz de labios, colonia y el susurro de vuestras faldas, qué orgullosas y felices parecíais siempre caminar de vuelta a casa desde el trabajo", continúa.

"Ya no hay llamada telefónica el domingo, ni flores ni una tarjeta el Día de la Madre. Ya no estoy en una casa en la colina con un jardín y un pequeño y bonito patio. Tengo mi coche en Bond Street. Ahora soy adulto, pero me reconocerás al primer vistazo. Y nos buscaremos en un garito de rock and roll y saldremos a bailar", ha finalizado.