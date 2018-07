Kerygma Awards, los Goya del cine universitario

El Teatro Alcalá acogió la IV Gala de Entrega de Premios Kerygma Awards. Este concurso internacional de cortometrajes y spots para jóvenes universitarios está organizado por Showing Foundation y el Centro Universitario Villanueva, y en esta edición tenía como lema “Haya paz”

Las jóvenes actrices Elena Furiase y Esmeralda Moya, fueron las encargadas de presentar la gala en la que competían 18 cortos, y que contó con la presencia de más de 20 premios Goya en la sala.

El cortometraje sobre la incomunicación del mundo actual ‘Dis-Connect’, de Niccolo Olivares de la Universidad de Navarra, se alzó con el primer premio, dotado con 5.000 dólares.

‘¿Y si le pongo Paz?’ de Clara Blázquez, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, consiguió la segunda posición. Cuenta la historia de un viaje con unos variopintos personajes que arrancó numerosas carcajadas a todos los asistentes.

El tercer puesto fue para el corto ‘¿Qué está pasando ahí fuera?’ de Jorge Mallo, alumno del Centro Universitario Villanueva. La historia de una peculiar farmacia donde se venden dosis de cólera, odio o venganza; en el que también se juega con los sonidos.

El ganador del Goya al mejor actor revelación de este año, Javier Pereira , recibió el Premio K al Talento Joven de manos del director Rodrigo Sorogoyen . En su intervención, aprovechó para animar a los presentes a seguir creando y contando historias a pesar de las dificultades.





Además de los premios principales, se entregaron cinco accésits en diferentes categorías. El premio al Mejor Guión fue para Different Shapes, One Heart, la Mejor Interpretación se lo llevó Lo que no entiendes, el Mejor Montaje, Real Peace , Mejor Producción, Misión M y Mejor Fotografía, Interiores.