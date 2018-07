Gregory Porter: "Los mejicanos-americanos no son lo que Donald Trump cree que son"

Pertenecía a una de las dos únicas familias negras de Bakersfield

El concierto que Gregory Porter ofreció para el Festival de Jazz de Madrid el mes pasado agotó las entradas en pocos días. Tuvimos la oportunidad de charlar con él a pocas horas de subir al escenario del Teatro Fernán Gómez.

Pocos cantantes de jazz contemporáneos, por no decir ninguno, cuentan con un documental que narre su vida. "[[LINK:EXTERNO|||http://www.gregoryporterthemovie.com/ |||Don´t forguet your Music]]" que fueron casi las últimas palabras que su madre le dijo antes de morir, dan título a la película en la que músicos, familiares y amigos hablan, no sólo de la música de Porter, sino de su infancia, en la que sufrió numerosos ataques racistas. Pertenecía a una de las dos únicas familias negras de Bakersfield, California y, según cuenta, no guarda rencor alguno, porque es lo que su madre le enseñó.