Ethan Hawke recibirá el Premio Donostia en la 64 edición del Festival de Cine de San Sebastián

Hawke se convierte así en el segundo Premio Donostia de esta edición, tras el concedido a la actriz estadounidense Sigourney Weaver.

Ethan Hawke recibirá el galardón en reconocimiento a su "ilustre trayectoria profesional" el sábado 17 de septiembre, antes de la proyección de su última película, "The Magnificent Seven" (Los siete magníficos), ha informado el Zinemaldia en un comunicado.

La trayectoria de Hawke, que abarca tres décadas, ha consolidado su reputación como artista verdaderamente polifacético, que ha asumido retos como guionista, director, novelista y actor tanto en el teatro como en el cine.

La entrega del Premio Donostia tendrá lugar en la segunda jornada del festival, durante el pase de gala de la película, "The Magnificent Seven", la última colaboración de Ethan Hawke con el director estadounidense Antoine Fuqua.

El filme, que se proyectará en San Sebastián, tras clausurar el Festival de Venecia, es una nueva versión de la película de John Sturges de 1960, basado en la obra de Akira Kurosawa "Shichinin no Samurai/Seven Samurai" (Los siete samuráis). Hawke protagoniza este largometraje, junto a Denzel Washington, Chris Pratt y Vincent D'Onofrio.

El Festival de San Sebastián ha recordado que fue el oscarizado drama 'Dead Poets Society' (El club de los poetas muertos), el que catapultó la carrera de Hawke como actor.

En su trayectoria cinematográfica, Hawke ha colaborado en distintas producciones con el cineasta Richard Linklater, entre ellas "Boyhood" (Momentos de una vida, 2014) por la que fue nominado como mejor actor de reparto en los Oscar.

En otro de sus memorables proyectos con Linklater, Hawke protagonizó junto con Julie Delpy la alabada película "Before Sunrise" (Antes del amanecer) y sus dos secuelas, "Before Sunset" (Antes del atardecer) y "Before Midnight" (Antes del anochecer). El trío escribió conjuntamente los guiones de "Before Sunset" y "Before Midnight" y recibió sendas nominaciones a los Óscar y a los Premios Independent Spirit por ambos guiones.

Hawke recibió en 2002 su primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto por su trabajo en la oscarizada cinta de Antoine Fuqua, "Training" Day (Día de entrenamiento), en la que también actúa junto a Denzel Washington.

En su trayectoria cinematográfica figuran además títulos como "Good Kill", "Reality Bites", "Great Expectations", "Hamlet", "Gattaca", "Brooklyn's finest", "The Purge" o "Before the Devil Knows You're Dead".

Este nuevo Premio Donostia del Zinemaldia ha protagonizado este año una de sus actuaciones más notables y aclamadas por la crítica, la del difunto Chet Baker en la película de Robert Budreau "Born to Be Blue".

No obstante, Hawke es mucho más que un actor ya que siempre ha compaginado su trabajo de interpretación con su afición por escribir y contar historias.

Autor de cuatro novelas, entre ellas "Indeh" (2016), que alcanzó la primera posición de la lista de superventas ("bestsellers") del "New York Times", Hawke dirigió en 2015 su primer documental "Seymour: An introduction", un retrato intimista sobre la vida del legendario pianista y profesor Seymour Bernstein.

El Festival de San Sebastián inauguró su edición del año pasado con "Regression" de Alejandro Amenábar, una película protagonizada por el propio Hawke, quien no pudo viajar entonces a la capital donostiarra por estar grabando precisamente "The Magnificent Seven" con la que recala, este año sí, en la 64 edición del Zinemaldia en la que recogerá su Premio Donosti.