El doodle de Google homenajea a Lola Flores en el 93 aniversario de su nacimiento

María de los Dolores Flores Ruiz, que llegó a tener también el sobrenombre de Lola de España, nació el 21 de enero de 1923 en Jerez de la Frontera (Cádiz) en el seno de una familia modesta, y con apenas diez años ya cantaba por los bares de su barrio junto a su padre.

El popular buscador recuerda hoy la efeméride con el logotipo de una flamenca ataviada con peineta y traje de faralaes rojos que se publica en una veintena de países de todo el mundo, desde Japón, Indonesia y Malasia, hasta Latinoamérica -México, Colombia, Perú y Argentina-, pasando por Kenia, Kazajistán, Islandia o Grecia.

Artista racial y autodidacta, Lola Flores pasó a lo largo de décadas de carrera de los locales de los pueblos de Cádiz, donde comenzó a actuar con 15 años, a los más selectos escenarios de las capitales de todo el mundo, donde dejó la impronta de su temperamento y personalidad para el arte flamenco.

Para la historia ha quedado la definición de The New York Times de la primera actuación de La Faraona en EE.UU. en 1953: "Lola Flores, una artista española, no canta ni baila, pero no se la pierdan".

Su popularidad llegó también al cine ("Truhanes") y la televisión ("Juncal"), y fue además pionera entre los famosos perseguidos por fraude fiscal: el Tribunal Supremo la condenó a pagar 28 millones de pesetas en 1991.

Falleció el 16 de mayo de 1995 en Madrid, a consecuencia de un cáncer que padecía desde hacía más de dos décadas. Medio millón de personas pasaron por su capilla ardiente, instalada en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, durante 24 horas. "El arte de Lola Flores desafía cualquier clasificación", señaló a su muerte el obituario del diario británico The Times, que indicaba que, aunque con raíces de flamenco, tenía un toque totalmente personal y único.