Concha Velasco, Premio Nacional de Teatro

El jurado ha concedido este galardón a Concha Velasco "por su momento de plenitud artística y por la pasión, valentía y excelencia con que aborda papeles tan complejos como los últimamente interpretados en La vida por delante, Hécuba, Olivia y Eugenio, y Reina Juana".

El jurado también ha querido resaltar "su figura como referente de la escena y el magisterio que durante su carrera ha ejercido sobre las nuevas generaciones".

Concha Velasco (Valladolid, 1939) es una actriz reconocida de larga trayectoria en cine, teatro y televisión. Desde muy temprano estudió ballet clásico, danza española, solfeo en el Conservatorio Nacional de Música y Danza de Madrid, y Arte Dramático entre los 10 y los 20 años.

Premiada por los profesionales del sector, por la crítica y el público en numerosas ocasiones, entre sus más recientes galardones destacan la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 2009, el Premio de la Academia de Televisión a Toda una Vida 2009 o el Goya de Honor 2012, el Premio Toda una Vida de la Unión de Actores 2011.

Además, por su papel en 'Hécuba' (José Carlos Plaza en 2013) recibe el Premio Valle Inclán, el Premio de la Comunidad de Madrid y el Premio Ceres. En 2016 recibió el XVI Premio Corral de Comedias del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Junto al cine, su mayor prestigio profesional lo ha conseguido en el teatro. Debuta en la revista '`Ven y ven al Eslava!' (1959), escrita y dirigida por Luis Escobar y siguen títulos como 'Los Derechos de la Mujer' (Alfonso Paso, 1961), 'The Boyfriend', musical dirigido por Luis Escobar en 1962, 'Las Que Tienen Que Servir' (Alfonso Paso, 1962), 'Don Juan Tenorio' (dirigida por Luis Escobar en 1964), 'Yo Me Bajo En La Próxima *Y Usted?' (1981) y Mata-Hari (1983), dos musicales dos escritos y dirigidos por Adolfo Marsillach, 'La Truhana' (musical de Antonio Gala y Juan Cánovas, dirigido por Miguel Narros en 1992) o el famoso musical de Broadway 'Hello, Dolly!' Dirigida por José Carlos Plaza en 2001.

Sus últimos trabajos han sido 'La Vida por Delante' en 2009, de Romain Gary, dirigida por Josep Maria Pou; el musical autobiográfico 'Yo Lo Que Quiero Es Bailar', escrito por Juan Carlos Rubio y dirigido por Josep Maria Pou en 2011; 'Hélade' inaugurando el Festival de Mérida de 2012 dirigida por Joan Ollé; 'Hécuba de Eurípides', dirigida por José Carlos Plaza en 2013 y 'Olivia y Eugenio' dirigida por Juan Carlos Plaza.

Actualmente se encuentra de gira por España con Reina Juana, dirigida por Gerardo Vera, y escrita por el director del Centro Dramático Nacional, Ernesto Caballero.

En cuanto a televisión, destacan en su carrera televisiva títulos como 'La Alondra', 'La Dama del Alba', 'Teresa de Jesús', 'Herederos', recibiendo el premio de la Unión de Actores en 2008 y el Premio Iris de la Academia de Televisión también en 2008, 'Gran Hotel', recibiendo el premio de la Unión de Actores a la Mejor Actriz de Reparto en 2013 y Premio Ondas a la Mejor Actriz 2012, además del Premio Iris de la Academia de Televisión en 2011.

Mientras, en el cine a los quince años con pequeños papeles. Sus primeros éxitos, 'Las Chicas de la Cruz Roja' (1958), 'Los Tramposos' (1959) y 'El Día de los Enamorados' (1959). A partir de entonces participa en numerosas películas, entre las que se pueden destacar 'La Verbena de la Paloma' (1963), 'Tormento' (1974), 'Pim... Pam... Pum... `Fuego!' (1975), 'La Hora Bruja' (1985), 'Más Allá del Jardín' (1996) o 'París-Tombuctú' (1999), entre otras. EL JURADO El jurado ha estado presidido por la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Montserrat Iglesias, y con la subdirectora general de teatro del INAEM, Cristina Santolaria, como vicepresidenta.

Además, ha estado compuesto por Julio Bravo García; Ernesto Caballero de las Heras; Ramón Fontserè Sidera; Yolanda Guerrero Navarrete, en representación del Instituto Universitario de la Mujer (IUEM) de la Universidad Autónoma de Madrid; Roberto Pascual Rodríguez y Pedro Moreno Campos (Premio Nacional de Teatro 2015). Ha ejercido como secretario, con voz pero sin voto, Domingo Ortega, jefe del servicio de programación y seguimiento del INAEM