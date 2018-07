Y se hizo la magia...

No es esta la primera vez que traemos una de esas historias que tienen como objetivo actualizar un personaje para acercarlo a las nuevas generaciones. Un ejercicio ya habitual entre las dos grandes editoriales que, eso sí, unas veces tiene mejor resultado que otras . Por eso en DC han querido ir a lo seguro, y han encargado el último relanzamiento del “antiguo” Capitán Marvel a una de esas parejas que obtienen grandes resultados cada vez que colaboran juntos. Se trata del guionista Geoff Johns y el dibujante Gary Frank, responsables de algunos de los títulos más aclamados de los últimos tiempos, como El origen de Superman o Batman: Tierra Uno . Una apuesta segura de la editorial que ha tenido el resultado previsto porque, una vez más, se ha hecho la magia.

Billy Batson lleva desde 1940 siendo el joven huérfano que se transforma en superhéroe adulto gritando la palabra mágica “SHAZAM”. Fueron Bill Parker y C.C. Beck quienes crearon a este muchacho que un día era trasladado a la guarida de un hechicero que le confería los poderes de los grandes dioses y héroes mitológicos: la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, la sabiduría de Salomón, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Un personaje que obtenía sus poderes gracias a la magia y que ha pasado por mejores y peores momentos desde su creación.

Las primeras historias fueron publicadas por Fawcett Comics, una editorial que pronto vio cómo Billy Batson se convertía en su personaje más popular. Era la década de los 40, conocida como la Edad de Oro de los cómics, una época en la que Capitán Marvel -que es como comenzó llamándose el alter ego de Billy Batson- jugó un papel protagonista. Su éxito fue tal que incluso llegó a superar en ventas a Superman, lo que llevó a National Comics (después DC Cómics) a demandar a Fawcett alegando que había copiado al superhéroe original... Las disputas legales y la caída de ventas registrada por los cómics de superhéroes en los años 50 llevó a Fawcett Comics a dejar de publicar sus historias, y el personaje desapareció durante dos décadas. Hasta que en 1972 DC Cómics se hizo con los derechos de un personaje que nunca más volvería a llamarse Capitán Marvel porque la editorial Marvel registró el nombre en 1968, y desde entonces no puede utilizarse en ningún producto que no sea de la conocida como Casa de las Ideas.

La compra de los derechos por DC supuso la inclusión del personaje en el mismo universo de Superman o Batman, y desde entonces, ha sido uno de los principales héroes de la casa. Eso sí, nunca ha llegado a fascinar a toda una generación, tal y como hizo en sus orígenes. DC quiere que esto cambie, así que ha decidido relanzar el personaje justo antes de que dé el salto al cine. Darren Lemke será guionista encargado de adaptar Shazam a la gran pantalla. La película no tiene fecha de estreno pero ya tiene villano; el actor Dwayne Johnson anunció en su cuenta de Twitter que será él el encargado de dar vida a Black Adam, archienemigo de Billy Batson.

Black Adam tiene precisamente un papel muy principal en ¡Shazam!, por lo que no es de extrañar que ésta sea la trama en la que se base la futura adaptación cinematográfica. Y es que ¡Shazam! es una vibrante historia que nos presenta a un joven huérfano de 15 años que ha sido rechazado sistemáticamente de cada casa en la que ha sido acogido. Su agente social está deseando perderlo de vista y Billy Batson no piensa en otra cosa que no sea cumplir la mayoría de edad para poder vivir su vida sin depender de nadie. Es cuando empieza a vivir con su enésima familia adoptiva, cuando la vida de Billy da un vuelco: el vagón de metro en el que viaja le lleva hasta la guarida de un antiguo hechicero que, desesperado, termina por confiarle a él los poderes que le transforman en un ser casi omnipotente. Eso sí, pronto descubre que un gran poder conlleva una gran responsabilidad; concretamente en cuanto aparece su némesis Black Adam, que quiere matarle para hacerse con sus poderes. A partir de ahí comienza una lucha de la que dependerá el futuro del planeta.

Una historia que Geoff Johns construye con los mejores mimbres: sólidos personajes, buen ritmo narrativo y, por supuesto, unos magníficos dibujos. Porque el apartado gráfico es clave también para el éxito de este cómic. Gary Frank vuelve a hacer gala aquí de todo su arte con unos dibujos cargados de realismo, que permite dotar a los personajes de la credibilidad necesaria. En definitiva, ¡Shazam! es una historia entretenida y por lo tanto muy recomendable, que devuelve al personaje de Billy Batson al lugar de donde nunca debió salir y le prepara para su salto al cine.

Título original: Justice League núms. 7 a 11, 0, 14 a 16 y 18 a 21 USA (historias de complemento).

Publica: ECC Ediciones

Guión: Geoff Johns

Dibujo: Gary Frank

Color: Brad Anderson

Formato: Cartoné, 192 págs, color

Precio: 19,50 €