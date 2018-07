Conspiraciones y paranoias

Estado de Caos cuenta una de esas historias que profundizan en las conocidas como teorías de la conspiración. Un cómic que explota al máximo las tensiones surgidas en todo el mundo, pero sobre todo dentro de Estados Unidos, tras los atentados del 11 de septiembre de 2011. Es el año 2020 y una milicia de estadounidenses conservadores está ganando cada vez más fuerza dentro de Estados Unidos. La historia está contada cronológicamente, y parte en la semana anterior al discurso que, el segundo presidente negro de la historia del país, tiene pensado pronunciar al aire libre en Washington.

El servicio secreto tiene más que fundadas sospechas de que la susodicha milicia tiene pensado actuar coincidiendo con ese discurso, así que decide hacer algo para conocer sus verdaderas intenciones. Y para eso no se le ocurre otra cosa que pedir a Ted Arkers, un defensor de los veteranos de guerra, que se infiltre. Un tipo que, por su popularidad televisiva, es un héroe para esas mismas milicias en las que se debe infiltrar, y que personalmente es contrario a la política del actual (el del año 2020) Gobierno estadounidense. Con todo y con eso el muchacho acepta la misión y tratará por tanto de defender a un presidente que no es el suyo, de unos tipos que piensan como él.

Estado de Caos es una historia que recuerda a esas películas paranoicas de los años setenta, pero con un punto de vista actualizado. Mat Johnson es un guionista habitual de Vértigo y también del género negro, que refleja en esta historia una sociedad estadounidense dividida por los valores que representa su presidente. La trama es entretenida pero (al menos a nosotros) no nos ha llegado a enganchar ya que plantea un conflicto demasiado “propio” de los Estados Unidos, y por lo tanto, ajeno al lector de fuera. En cuanto al aspecto gráfico, corre a cargo de Andrea Mutti, dibujante también de The Executor y de la adaptación al cómic de Los hombres que no amaban a las mujeres. Mutti apuesta en Estado de Caos por un blanco y negro que, para nuestros gustos, abusa demasiado de los grises.

Edición original: Right State USA

Publica: ECC ediciones

Guión: Mat Johnson

Dibujo: Andrea Mutti

Formato: Rústica. 144 págs. Blanco y negro