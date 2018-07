Así ha sido la noche de los Oscar 2014

La película del mexicano Alfonso Cuarón fue la gran triunfadora de la noche con siete galardones, incluido mejor director, montaje y Banda Sonora. En cambio, el broche final fue para '12 Años de Esclavitud', que se llevó el Oscar a mejor película y mejor actriz de reparto para Lupita Nyong'o. Cate Blanchett ganó mejor actriz, mientras que Matthew Mcconaughey y Jared Leto ganaron en las categorías masculinas. No hubo Oscar para el español Esteban Crespo, nominado al mejor corto de ficción por 'Aquel no era yo'.

'Gravity', la historia de supervivencia en el espacio dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, triunfó en la 86 edición de los Óscar con siete estatuillas doradas, si bien "12 Years a Slave" se llevó el máximo galardón de la noche, el de mejor película.

Cuarón logró dos de los tres premios a los que aspiraba (mejor director y mejor montaje) y se quedó sin el de productor que hubiera logrado en caso de llevarse 'Gravity' el premio a la mejor película.

También añadió los galardones a la mejor fotografía (el mexicano Emmanuel Lubezki), mejor banda sonora original, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido y mejores efectos visuales.

"12 Años de Esclavitud' añadió también a su lista los galardones a la mejor actriz de reparto (Lupita Nyong'o) y mejor guión adaptado (John Ridley).

'Dallas Buyers Club' logró el doblete interpretativo para Matthew McConaughey y Jared Leto, además del Óscar al mejor maquillaje, mientras que 'Frozen' puso su sello a la ceremonia con los premios a la mejor película de animación y a la mejor canción original ('Let It Go').