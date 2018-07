Amenábar abre la nueva edición del Festival de Cine de San Sebastián

La actriz Emma Watson, todo un símbolo para el cine británico, y el cantante y actor Raphael, serán dos de los protagonistas del Festival de San Sebastián, que este año celebra su 63 edición, una fiesta en la que no faltarán viejos amigos, como Ricardo Darín o Benicio del Toro.

Con una previsión meteorológica más acorde con los últimos días del mes de septiembre que en 2014, el Zinemaldia se prepara para recibir más cine español que nunca, con la sorpresa incluida del deseado estreno de la nueva película de Alejandro Amenábar. 'Regression', que inaugurará el certamen, devuelve a los espectadores al mejor realizador de dramas intensos, inquietantes y, a veces, un tanto terroríficos, seis años después; en este caso, un thriller más cercano a 'Los otros', 'Abre los ojos' o 'Tesis' que a 'Mar adentro' o 'Ágora'.

Pero no sólo Amenábar; este Zinemaldia cuenta también fuera de concurso con Álex de la Iglesia y su desternillante 'Mi gran noche', un imprevisible fin de año con duelo de titanes incluido -Mario Casas versus Raphael-; el cierre de la trilogía del vasco Imanol Uribe, 'Lejos del mar', tras 'La muerte de Mikel' y 'Días contados', o el documental 'No estamos solos', de Pere Joan Ventura.

Se verán más de doscientas películas en la capital guipuzcoana entre el 18 y el 26 de septiembre, pero los colaboradores del director, y el propio director, José Luis Rebordinos, en el cargo desde enero del 2011, han visto más de mil quinientas.

Un total de veintidós irán a la Sección Oficial, de las que 17 optarán a la Concha de Oro; cinco, españolas: 'Amama', de Asier Altuna; 'El apóstata', de Federico Veiroj; 'El rey de La Habana', de Agustí Villaronga; 'Eva no duerme', de Pablo Agüero; 'Truman', de Cesc Gay, y 'Un día perfecto para volar', de Marc Recha.

Y de las propuestas extranjeras, junto a nombres como Terrence Davies, que estuvo en Donostia en 2008; Lucille Hadzilhalilovic, que ganó Nuevos Directores en 2004, o Liu Hao, que estuvo en 2010, un buen puñado de grandes cineastas, aunque de nombres menos conocidos.

Como el japonés Mamoru Hosoda, que hereda su arte en la animación del maestro Miyazaki, y consigue meter, por primera vez a la Sección Oficial 'The boy and the Beast'; '21 noches con Pattie', de los hermanos Jean Marie y Arnaud Larrie; o la británica 'Freeheld', con Julianne Moore.

Pero será la actriz escandinava Paprika Steen, ganadora de la Concha de Plata el año pasado por su papel en la impactante "Silent Heart", quien se encargue de ordenar los títulos al final, como presidenta del jurado.

Lo hará con la ayuda de la actriz y directora de Bollywood Nandita Das; del director español Daniel Monzón, los productores Hernán Musaluppi (Argentina) y Julie Salvador (Francia), el director y productor británicoitaliano Uberto Pasolini y el director de fotografía italiano Luciano Tovoli.

A pesar de contar con un presupuesto de 7,5 millones de euros, casi igual a 2014, (mientras los equivalentes de Berlín, Cannes o Venecia sobrepasan los veinte), el Festival entregará un nuevo premio, Cooperación Española, a la cinta iberoamericana que mejor defienda los derechos humanos.

Además, contará con una nueva sede, Tabakalera, que acogerá parte de la sección Zabaltegi, la seña de identidad del Zinemaldia porque es aquí donde los cineastas hablan con el público después de ver sus películas, algo que no les pasa en ningún otro festival.

En el Kursaal, sede natural del Festival, será la entrega del Premio Donostia a Emily Watson, la inolvidable Bess McNeil de "Rompiendo las olas", solo uno de sus más de cincuenta papeles en cine y televisión, musa de directores como Lars Von Trier, Jim Sheridan, Alan Parker o Robert Altman.

Y para la clausura, otra sorpresa: 'London Road', un musical del aclamado Rufus Norris, actual Director Artístico del National Theatre de Londres, que ya tiene prácticamente agotadas las entradas para el público; unos cinéfilos, los donostiarras, que han sido capaces de comprar casi 60.000 entradas en el primer día de venta.

A precios que oscilan entre los dos euros, las infantiles, y los 390 el abono más caro para todo el festival, incluidas las galas, que individualmente cuestan entre 35 y 95 euros.