Muere a los 69 años el científico Jorge Wagensberg

El científico, escritor, ensayista, conferenciante y museógrafo Jorge Wagensberg, que fue el creador del Cosmocaixa y que actualmente era el director artístico del proyecto del Museo Hermitage en Barcelona, ha fallecido a los 69 años.

Sus compañeros en el proyecto del Hermitage Barcelona han expresado su "profundo dolor" por la pérdida de este catedrático en Física, que hizo de la divulgación científica su pasión.

Nacido en Barcelona el 2 de diciembre de 1948, según ha informado el Hermitatge, Wagensberg ha fallecido esta tarde en su domicilio particular en Barcelona.

Jorge Wagensberg Lubinski estudió Física y se doctoró en 1976 en esta especialidad científica en la Universidad de Barcelona, donde ha sido profesor de Teoría de los Procesos Irreversibles en la Facultad de Física desde 1981 hasta 2016.

También fue profesor invitado en la Danube University Krems (Austria) y doctor honoris causa por la Universidad de Lleida (2010). Comprometido con la divulgación científica, en 1991 aceptó la dirección del Museo de la Ciencia de Barcelona, que sería el embrión de uno de los centros más innovadores del mundo, el actual Cosmocaixa, con sedes en Barcelona y Madrid, y hasta el año 2014 fue el director científico de la Fundación La Caixa.

El proyecto del Hermitage Barcelona, impulsado por Ujo Pallarés y Valery Yaroslavskiy, le ofreció en 2013 la dirección museológica del futuro museo. Desde entonces, Wagensberg ha colaborado intensamente en definir y proyectar cómo tenía que ser la sede del Hermitage en Barcelona y ha trabajado para elaborar una propuesta museográfica encaminada a fusionar arte y ciencia, como una gran ágora que fuera un punto de encuentro para el estímulo del conocimiento.

Las personas que durante los últimos años han trabajado con él le han definido como "una persona sabia y generosa" y "una figura capital". Como científico, Wagensberg también fue presidente de ECSITE (European Collaborative for Science & Technology) entre 1993 y 1995 y, desde 2010, era miembro fundador de EMA (European Museum Academy).

Wagensberg es autor de ensayos periodísticos, de una veintena de libros y un centenar de trabajos de investigación sobre termodinámica, matemática, biofísica, microbiología, paleontología, entomología, museología científica y filosofía de la ciencia.

En abril de 2014 publicó un trabajo en la revista sobre cognición y evolución 'Biological Theory', del Konrad Lorenz Institute de Austria, sobre la esencia del método científico: "On the Existence and Uniqueness of the Scientific Method".