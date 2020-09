El Gobierno prepara una ley para intervenir el servicio de WhatsApp en situaciones de emergencia

Llamando con el móvil / Photo by Romain V on Unsplash

La seguridad nacional, el orden público y la seguridad pública son tres motivos por los que el Gobierno prepara una nueva Ley General de Telecomunicaciones que permita controlar e intervenir los servicios de mensajería instantánea de forma excepcional para enviar mensajes a los ciudadanos.

El Estado podría utilizar servicios como WhatsApp, Telegram y Facebook, entre otros, para difundir mensajes en situaciones de emergencia, pues asumiría la "gestión directa" de estos para evitar que se atentara contra "la seguridad nacional, el orden público y la seguridad pública", así como para evitar catástrofes o emergencias.

Según se ha expuesto en el anteproyecto, sería el Gobierno quien tomaría el mando de los servicios de mensajería "interpersonales" cuando estos no cumplieran con su obligación de alertar a los usuarios en situaciones de emergencia. No obstante, la medida sería de carácter excepcional y transitorio, y no permitiría que puedieran acceder a las conversaciones privadas de los usuarios.

Se trata de un borrador calificado como una de las principales medidas del Ejecutivo que forman parte de la Agenda España Digital 2025, presentada el pasado julio. Asimismo, estará en la audiencia pública hasta el 13 de octubre, aunque se espera que esté aprobada a mediados de 2021.

Con este anteproyecto, el Ejecutivo central pretende salvar la directiva de la Unión Europea en cuanto al Código de las Comunicaciones Electrónicas, cuyo plazo para hacerlo finalizará el 31 de diciembre. Por el momento, Europa no se ha pronunciado sobre si se podrían intervenir o no este tipo de servicios.

Bajo el control de la CNMC

El anteproyecto de ley detalla que, para poder tomar el control de los servicios de mensajería es necesario contar con un informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En cuanto a los servicios de telecomunicaciones que lleven a cabo actividades para la defensa nacional, quedarán reservados al Gobierno y estarán regidos por su normativa específica.

En este sentido, serán los ministerios de Defensa y Asuntos Económicos y Transformación Digital los que coordinará las telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas. Además, este último Ministerio trabajará conjuntamente con el Ministerio de Interior, así como con los órganos regionales competentes.

Cambios en el 112

La nueva Ley General de Telecomunicaciones pretende regular también el servicio de emergencias del número 112.

El objetivo es hacer uso de los datos de ubicación y localización del usuario que realice la llamada. También, se pretende implementar un sistema de alertas públicas.